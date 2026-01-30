РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:05, 30 Январь 2026 | GMT +5

    СИИ при Президенте стал ключевой площадкой диалога инвесторов и государства – эксперт

    Казахстану удалось выстроить эффективный и уникальный для региона механизм взаимодействия с иностранными инвесторами через Совет иностранных инвесторов при Президенте (СИИ). Об этом заявил управляющий партнер EY по Казахстану и Центральной Азии Ерлан Досымбеков, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    управляющий партнер EY по Казахстану и Центральной Азии Ерлан Досымбеков
    Кадр из видео t.me/KZgovernment

    По его словам, СИИ обеспечивает регулярный и открытый диалог между инвесторами, Правительством и Главой государства, позволяя оперативно обсуждать вопросы, с которыми компании сталкиваются в ходе работы в Казахстане, и вырабатывать взаимовыгодные решения.

    — Это на самом деле очень важный момент, потому что такая площадка дает возможность иностранным инвесторам поднимать вопросы, с которыми они сталкиваются во время своей операционной деятельности в Казахстане. Разрабатывать стратегию в соответствии с ожиданиями казахстанской стороны и находить какие-то совместные, обоюдовыгодные решения для того, чтобы соблюдать баланс интересов между государством и иностранными инвесторами, — отметил Ерлан Досымбеков в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте.

    Он подчеркнул, что именно такая совместная работа является ключевым фактором улучшения инвестиционного и бизнес-климата страны.

    Ранее директор Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) Жанна Байдашева в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте сообщила о том, что в стране ведется системная работа по подготовке новых инвестиционных соглашений в ключевых секторах экономики.

    Теги:
    Правительство РК Мнение Инвестиции Инвестпроекты Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают