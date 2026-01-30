СИИ при Президенте стал ключевой площадкой диалога инвесторов и государства – эксперт

По его словам, СИИ обеспечивает регулярный и открытый диалог между инвесторами, Правительством и Главой государства, позволяя оперативно обсуждать вопросы, с которыми компании сталкиваются в ходе работы в Казахстане, и вырабатывать взаимовыгодные решения.

— Это на самом деле очень важный момент, потому что такая площадка дает возможность иностранным инвесторам поднимать вопросы, с которыми они сталкиваются во время своей операционной деятельности в Казахстане. Разрабатывать стратегию в соответствии с ожиданиями казахстанской стороны и находить какие-то совместные, обоюдовыгодные решения для того, чтобы соблюдать баланс интересов между государством и иностранными инвесторами, — отметил Ерлан Досымбеков в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте.

Он подчеркнул, что именно такая совместная работа является ключевым фактором улучшения инвестиционного и бизнес-климата страны.

Ранее директор Ассоциации «Казахстанский Совет иностранных инвесторов» (АКСИИ) Жанна Байдашева в ходе рабочих сессий промежуточного заседания Совета иностранных инвесторов при Президенте сообщила о том, что в стране ведется системная работа по подготовке новых инвестиционных соглашений в ключевых секторах экономики.