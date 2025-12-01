Штраф за использование телефона за рулем увеличили в Нидерландах

Как пишет BILD, самое заметное подорожание — за использование телефона за рулем без специального прибора hands-free. Теперь за это нарушение придется заплатить 440 евро.

Даже небольшие превышения скорости обойдутся недешево. Плюс 5 км/ч в городе — 46 евро, плюс 20 км/ч на автобане — 229 евро. Проезд на красный свет будет стоить минимум 320 евро. За неправильную парковку штрафы начинаются от 130 евро, а незаконная парковка на месте для инвалидов обойдется в 400 евро.

Отмечается, что жестко наказывать будут и за агрессивную езду: обгон справа — 320 евро, слишком маленькая дистанция между машинами — до 380 евро. При этом избежать оплаты не получится: нидерландские штрафы взыскиваются и за границей, а при просрочке сумма быстро увеличивается.

Ранее сообщалось, что водителя со штрафами в более чем 1 млн тенге задержали в области Жетысу.