телерадиокомплекс президента РК
    20:50, 20 Декабрь 2025

    Штраф за использование телефона за рулем увеличили в Нидерландах

    С 1 января 2026 года в Нидерландах повышаются дорожные штрафы в среднем на 4%, передает агентство Kazinform со ссылкой на BILD.

    а
    Фото: pexels

    Как пишет BILD, самое заметное подорожание — за использование телефона за рулем без специального прибора hands-free. Теперь за это нарушение придется заплатить 440 евро.

    Даже небольшие превышения скорости обойдутся недешево. Плюс 5 км/ч в городе — 46 евро, плюс 20 км/ч на автобане — 229 евро. Проезд на красный свет будет стоить минимум 320 евро. За неправильную парковку штрафы начинаются от 130 евро, а незаконная парковка на месте для инвалидов обойдется в 400 евро.

    Отмечается, что жестко наказывать будут и за агрессивную езду: обгон справа — 320 евро, слишком маленькая дистанция между машинами — до 380 евро. При этом избежать оплаты не получится: нидерландские штрафы взыскиваются и за границей, а при просрочке сумма быстро увеличивается.

    Ранее сообщалось, что водителя со штрафами в более чем 1 млн тенге задержали в области Жетысу.

    Штрафы Водители Нидерланды Авто Мировые новости
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
