Штраф за безбилетный проезд изменился в Шымкенте

С 1 января в Шымкенте увеличился размер штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте. Это связано с увеличением месячного расчетного показателя (МРП), который применяется при расчете административных штрафов.

Если в 2025 году МРП составлял 3 932 тенге, то с начала 2026 года он увеличен до 4 325 тенге. Соответственно, вырос и размер штрафа за проезд без билета в автобусах.

Согласно действующим нормам, штраф за безбилетный проезд составляет 2 МРП, что в 2026 году эквивалентно 8 650 тенге. Для сравнения в прошлом году сумма штрафа составляла 7 864 тенге.

— Просим пассажиров своевременно оплачивать проезд с момента посадки в автобус и обязательно сохранять электронный билет до окончания поездки, — напомнили в городском управлении пассажирского транспорта и автодорог.

По данным ведомства, в 2025 году за безбилетный проезд в Шымкенте было составлено 8 890 административных протоколов. При размере штрафа в 2 МРП (7 864 тенге) общая сумма наложенных взысканий составила 69 910 960 тенге.

Контроль за оплатой проезда в городе осуществляют 110 контролеров, которые ежедневно выходят на маршруты общественного транспорта. При этом корректная фиксация оплаты напрямую влияет на работу всей транспортной системы.

— Важно учитывать, что даже граждане, которым предоставлен бесплатный проезд по решению акимата, обязаны проходить валидацию транспортной картой через планшет. Пассажиры, не оплачивающие проезд либо передающие наличные водителю, не фиксируются в системе. Это искажает анализ пассажиропотока и может привести к тому, что на перегруженные маршруты своевременно не будут добавлены дополнительные автобусы, поскольку система учитывает только оплаченные поездки и валидированные карты, — отметил директор ТОО «Smart mobility» — система электронного билетирования и диспетчеризации Avtobys Жомарт Камидоллин.

Ранее сообщалось, что в Шымкенте также рассматривается вопрос повышения тарифа в общественном транспорте. Действующая стоимость поездки в размере 70 тенге, установленная в 2016 году, может быть пересмотрена и увеличена до 120 тенге.

Рассмотрение этого вопроса запланировано на первое полугодие. Сейчас он находится на стадии оценки социально-экономических факторов, затрат перевозчиков, а также мнения жителей города.

Повышение тарифа городские власти связывают с ростом цен на топливо и запчасти, а также с увеличением объема субсидий на компенсацию убытков транспортных компаний.