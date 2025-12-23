Что будет с тарифами на проезд в автобусах Шымкента

Несмотря на ранее озвученные планы повысить цену до 120 тенге, окончательного решения по этому вопросу пока нет.

В ответ на официальный запрос в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщили, что вопрос пересмотра тарифа остается открытым и находится на стадии рассмотрения.

— Введение нового тарифа на проезд в общественном транспорте в настоящее время не утверждено. Вопрос находится на стадии всестороннего анализа, включая оценку социально-экономических факторов, затрат перевозчиков и мнения населения, — отметили в ведомстве.

Вернуться к обсуждению тарифного вопроса планируют в первом полугодии 2026 года. До этого времени профильные службы продолжат расчеты и согласования.

Между тем нагрузка на транспортную систему города остается высокой. Ежедневно на линию выходят 984 автобуса по 82 маршрутам, из которых 79 имеют социальное значение. Перевозки обеспечивают 12 транспортных компаний, общий автобусный парк Шымкента насчитывает 1173 единицы техники.

Суточный пассажиропоток превышает 600 тысяч человек, однако, по данным ТОО «Smart mobility» — оператора системы электронного билетирования и диспетчеризации Avtobys, — оплачивают проезд лишь около половины пассажиров, порядка 300 тысяч человек. С начала года за безбилетный проезд было составлено более 8 тысяч административных протоколов.

Ранее сообщалось, что действующий тариф в 70 тенге, установленный в 2016 году, может быть пересмотрен и увеличен до 120 тенге.

Возможное повышение в профильном управлении связывают с подорожанием топлива, запасных частей и обслуживания, а также с увеличивающейся нагрузкой на городской бюджет. В этом году объем субсидий на компенсацию убытков транспортных компаний превысил 42 млрд тенге.

При этом городские власти обещают, что льготные категории граждан не пострадают. Бесплатный проезд сохранится для школьников, пенсионеров старше 70 лет и других социально уязвимых групп. В общей сложности правом на бесплатный проезд пользуются 14 категорий жителей.