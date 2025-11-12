Пассажиры жалуются на двойную оплату в автобусах Шымкента

В одной из публикаций жительница Шымкента рассказала, что оплатила проезд в автобусе № 158, но при выходе водитель попросил приложить карту повторно — «для проверки». В итоге оплата прошла второй раз.

В другом случае пассажир автобуса № 12 сообщил, что при оплате через Bluetooth система также списала деньги дважды.

За разъяснениями корреспонденты Kazinform обратились c официальным запросом к директору ТОО «Smart mobility» — система электронного билетирования и диспетчеризации Avtobys Жомарту Камидоллину.

По его словам, система не списывает деньги дважды в пределах одного рейса.

— Маршрут № 158 является кольцевым, но имеет начальную и конечную точки. Оплата была произведена при переключении данных рейсов, — пояснил Жомарт Камидоллин.

Что касается опасений о списаниях при проверке транспортных карт, он заверил, что аппараты контролеров не предназначены для оплаты. Они выполняют лишь функцию проверки факта оплаты.

— По ситуации с маршрутом № 12, мы проверили. В 17:22 автобус завершил рейс на остановке «Железнодорожный вокзал». С ЖД вокзала начался новый рейс, и оплата оплата пришлась как раз между ними. После завершения маршрута в конечной точке система обнуляется и начинается новый рейс. Дважды списать оплату в рамках одного рейса невозможно: второй раз планшет просто покажет «оплата прошла», — отмечает директор компании.

Если пассажир считает, что деньги списали незаконно, он может обратиться в единый call-центр по номеру +7 775 007 50 50.

— Там проверят, действительно ли произошло ошибочное списание, или человек не захотел перейти дорогу и сел в автобус, зная что он делает разворот на следующей или через несколько остановок. Это как раз и является переключением между рейсами, но не свойственно для кольцевых маршрутов. В большинстве случаев двойное списание фиксируется именно во втором сценарии. Например, пассажир садится на остановке «Улица Капал Батыра» (Военкомат), знает, что на ЖД вокзале автобус развернется и поедет обратно. В таком случае пассажир обязан снова оплатить проезд, так как это уже новый рейс автобуса — направление другое, — добавил Жомарт Камидоллин.

Ежедневно на 82 маршрута в Шымкенте выходит 984 автобуса, из которых 79 имеют социальное значение. Перевозки обеспечивают 12 компаний. Автобусный парк города составляет 1 173 единицы.

Пассажиропоток превышает 600 тысяч человек в день. Однако оплачивают проезд лишь около 300 тысяч. То есть в среднем из 56 пассажиров в салоне платят только 20–25.

С начала года за безбилетный проезд составлено 8 019 административных протоколов. Штраф составляет 2 МРП (7864 тенге в 2025 году), при оплате в течение недели сумма уменьшается вдвое. В бюджет взыскано свыше 63 млн тенге.

В компании уточняют, что корректный анализ пассажиропотока возможен только при валидации всех поездок, в том числе бесплатных.

— Важно помнить, что даже категории граждан, которым предоставлен бесплатный проезд по решению акимата, обязаны проходить валидацию транспортной картой через планшет. Только при таком учете можно получить достоверные данные и корректно анализировать реальный пассажиропоток. Пассажиры, которые не оплачивают проезд или передают деньги наличными водителю, в системе не фиксируются. Это напрямую влияет на анализ и может привести к тому, что на перегруженные маршруты не будут своевременно добавляться дополнительные автобусы, поскольку система учитывает только тех, кто оплатил проезд или провалидировался картой, — говорит Жомарт Камидоллин.

Адреса оформления транспортных карт в Шымкенте:

ул. Казиева, 24 (пересечение с ул. Макарова);

пр. Республики, 12а;

жилой массив Сайрам, ул. Амира Темира, 237/21.

Также оформить виртуальный тариф (социальный, студенческий, ученический) бесплатно можно на сайте jenil.avtobys.kz и установить на мобильный телефон.

— У нас нет цели продавать транспортные карты. Поэтому мы запустили бесплатный виртуальный тариф для тех категорий граждан, которые утверждены акиматом и имеют смартфон — будь то ребенок или взрослый. Виртуальный тариф (социальный, студенческий, школьный) позволяет оплачиваться и проходить валидацию за проезд (0 тенге) так же, как и обычная транспортная карта, — уточнили в компании.

Напомним, стоимость проезда в автобусах Шымкента может быть повышена до 120 тенге. Сейчас пассажиры платят 70 тенге.

Что стало причиной такого решения и сколько миллиардов тенге в этом году составят субсидии компенсации убытков перевозчиков — читайте по ссылке.