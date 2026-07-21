Шквал в Павлодарской области: повреждены кровли 49 домов, фасады школ, ЛЭП

В результате сильного ветра с порывами до 20 м/с и выпадения града в ряде населенных пунктов Павлодарской области были зафиксированы повреждения жилых домов, социальных объектов и объектов электросетевого хозяйства, передает агентство Kazinform.

Наиболее серьезные последствия отмечены в п. Калкаман города Аксу и с. Кудайколь города Экибастуза. Здесь произошли частичные срывы кровель 2 многоквартирных и 47 частных жилых домов. Кроме этого, в п. Калкаман зафиксированы повреждения фасадов и оконных блоков в 2 школа и культурно-досуговом центре и обрушение межкомнатных перегородок в нескольких квартирах одного МЖД.

Из-за непогоды также произошло аварийное отключение электроснабжения в 11 населенных пунктах городов Аксу и Экибастуза. На линии электропередачи ЕЭК напряжением 220 кВ на участке Калкаман–Кудайколь повреждены 8 опор. В настоящее время ремонтно-восстановительные работы ведутся силами энергетических служб. Электроснабжение полностью восстановлено в 8 СНП, частично — в 3 СНП. Ремонтные работы продолжаются.

Для оценки масштабов последствий на место выехал аким Павлодарской области Асаин Байханов. Глава региона осмотрел пострадавшие объекты, встретился с жителями и провел оперативное совещание с участием руководителей профильных ведомств, акиматов, служб гражданской защиты и коммунальных предприятий.

Глава региона поручил в кратчайшие сроки завершить обследование всех поврежденных объектов, обеспечить восстановление электроснабжения в полном объеме, организовать ремонт кровель и других поврежденных конструкций, а также оказать необходимую помощь жителям пострадавших домов. Отдельное поручение дано по оперативному восстановлению социальных объектов, чтобы обеспечить их подготовку к дальнейшей эксплуатации.

В настоящее время продолжается работа комиссий по уточнению ущерба. Жертв и пострадавших в результате стихии нет. Ситуация находится на особом контроле.

Отметим, что после разбушевавшейся непогоды 33-летний житель Павлодара был госпитализирован, еще пятеро жителей села Кудайколь получили лечение в амбулаторных условиях.

Накануне в Экибастузе планировали объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба после сильного града и шквального ветра, которые обрушились на город 19 июля.