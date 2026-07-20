После града и ветра шесть жителей Павлодарской области обратились в больницы

После разбушевавшейся непогоды 33-летний житель Павлодара был госпитализирован, еще пятеро жителей села Кудайколь получили лечение в амбулаторных условиях, передает корреспондент агентства Kazinfrom.

По информации, распространенной в соцсетях, сразу несколько жителей Павлодарской области получили травмы в результате непогоды.

Как сообщили в павлодарской областной станции скорой медицинской помощи, из-за непогоды за минувшие сутки в службу 103 поступило два вызова — из города Павлодара и села Кудайколь.

— В Павлодаре 23-летний мужчина получил травму головы после падения ветки с дерева, пострадавшего во время грозы. Доставлен в Павлодарскую городскую больницу № 1, — поделились в ведомстве.

В селе Кудайколь оказалось сразу пять пострадавших. 19-летняя девушка получила ушибы и ссадины в области правого предплечья правой кисти. 47-летний мужчина и 15-летний мальчик получили ссадины правой кисти. Еще два подростка в возрасте 16 лет из-за непогоды получили множественные мелкие ушибы и ссадины.

— После оказания первой помощи последние оставлены на месте, — добавили медики.

Также в одном из местных пабликов опубликовано видео, как просмотр ЧМ по футболу покидают павлодарцы, застигнутые градом.

— Мы, конечно, любим футбол, но не до такой степени — гласит подпись к видео.

Напомним, ранее сообщалось, что около 300 объектов пострадали во время урагана в Актюбинской области.