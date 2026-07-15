Около 300 объектов пострадали во время урагана в Актюбинской области

254 дома и 14 социальных объектов: в Актюбинской области подсчитывают ущерб после разрушительного урагана, передает корреспондент Kazinform.

В селе Карауылкелды повреждены 254 жилых дома, 14 социальных объектов, 24 субъекта предпринимательства и шесть административных зданий. Областной акимат обнародовал первые результаты расследования.

Подведены первые итоги работы специальной комиссии, созданной после разрушительного урагана и проливного дождя в селе Карауылкелды — районном центре Байганинского района Актюбинской области. Согласно официальным данным, повреждения зафиксированы на 298 объектах. В этот список вошли 254 жилых дома, 14 социальных объектов, 24 субъекта предпринимательства и шесть административных зданий.

— В настоящее время продолжаются работы по определению точного размера нанесенного ущерба. Специалисты компании «Актобе Аудит Строй» проводят техническое обследование и готовят заключение. Экспертные работы планируется завершить до 27 июля. Для семей, временно размещенных в эвакуационном пункте, созданы все необходимые условия, организованы спальные места и игровые зоны для детей. В здание школы-интерната временно переселены шесть семей. Кроме того, в селе восстановлена вся инженерная инфраструктура. Газ, вода, связь и свет работают. А работы по восстановлению поваленной вышки ведутся совместно с представителями оператора связи, — сообщили в пресс-службе акима Актюбинской области.

На прошедшем в акимате совещании аким области Асхат Шахаров поручил полностью завершить все восстановительные работы до начала отопительного сезона.

Кадр из видео

— Все необходимые меры нужно принять оперативно, а работы по восстановлению поврежденных объектов и жилых домов организовать максимально эффективно. Ликвидация последствий стихии должна быть завершена в установленные сроки. Пострадавшим жителям необходимо оказать помощь в полном объеме в соответствии с законодательством, — заявил глава региона.

Напомним, 10 июля в регионе разыгрался сильный ураган, в результате которого вышка связи рухнула прямо на здание магазина.

Из-за этого происшествия беременная женщина была экстренно госпитализирована в реанимационное отделение.

Позже в сети появились кадры, демонстрирующие состояние населенного пункта после удара стихии. На них отчетливо видно, что у здания спортивного комплекса, мечети и молодежного ресурсного центра сорваны крыши и разрушены стены. Некоторые жилые дома и вовсе полностью разрушены.