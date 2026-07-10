Как выглядит село в Актюбинской области после сильного урагана

В эвакуационном пункте находятся около 10 человек. Их разместили в школе-интернате, передает корреспондент Kazinform.

В селе Карауылкелды, являющемся центром Байганинского района, из-за сильного урагана и проливного дождя была снесена часть стены спортивного комплекса, а также повреждена крыша центральной мечети.

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Кроме того, пострадали 6 магазинов.

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В настоящее время пока остается неизвестным, сколько домов лишились крыш. Также были разрушены хозяйственные постройки, сараи и заборы.

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— Мы прибыли в эвакуационный пункт. Здесь находятся 7 человек. Будет оказана поддержка, весь ущерб будет возмещен. Прибыла специальная комиссия, создан штаб. Самое главное для нас — безопасность и здоровье населения. Жители проявляют сплоченность и поддерживают друг друга, — сообщил заместитель акима Актюбинской области Галымжан Елеуов.

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По словам акима Байганинского района Айбека Копенова, работы по восстановлению водоснабжения и электросетей продолжаются.

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— В результате сильного урагана и проливного дождя в селе Карауылкелды, пострадал ряд объектов. Среди них административные здания, объекты предпринимателей и частные жилые дома. Специальная комиссия определяет ущерб, нанесенный пострадавшим домам и предпринимателям. По поручению акима области все коммунальные службы прибыли в район и ведут работу, — сказал он.

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Между тем жители рассказали, что внезапно поднявшийся ураган за считанные минуты снес все на своем пути.

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— Я проживала в небольшом доме. Он обрушился. Сарай тоже рухнул. Дождь начался с 16:00. Сейчас я осталась без дома, люди помогают, — рассказала жительница села Акмарал Дукенова.

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Напомним, вчера в Актобе во время сильного урагана обрушилась вышка, в результате чего пострадали три человека.

Беременная женщина, пострадавшая во время урагана, находится в отделении реанимации.