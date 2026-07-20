После сильного града в Экибастузе планируют объявить режим ЧС

В Экибастузе планируют объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба после сильного града и шквального ветра, которые обрушились на город 19 июля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Соответствующий проект решения акима города опубликован для публичного обсуждения на портале «Открытые НПА».

Согласно документу, режим ЧС вводится в связи с гидрометеорологическим явлением, произошедшим 19 июля 2026 года. Проект разработан аппаратом акима города Экибастуза.

Как отмечается в документе, целью введения режима ЧС является принятие необходимых мер по ликвидации последствий стихии в рамках действующего законодательства.

О последствиях непогоды в регионе, в соцсетях рассказал аким Экибастуза Аян Бейсекин. Он сообщил, что после сильного града и шквального ветра в селе Кудайколь пострадали десятки жилых домов, социальные объекты и инженерная инфраструктура.

Фото: предоставлено жителями Павлодарской области

По его словам, с первого дня на месте работают все ответственные службы, ведутся работы по восстановлению электро- и водоснабжения, техническому обследованию объектов и оценке причиненного ущерба.

Напомним, в Павлодарской области после града и ветра шесть жителей региона обратились в больницы.