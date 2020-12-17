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Школу на 250 мест открыли в селе Павлодарской области

Автор:  
Багдат Хасенова
17 Декабря 2020, 09:00
Школу на 250 мест открыли в селе Павлодарской области

КЕМЕНГЕР. КАЗИНФОРМ - Школу на 250 мест открыли в селе Кеменгер Павлодарского района Павлодарской области. Теперь обучение в школах в одном из самых крупных сел Павлодарского района будет проходить в одну смену, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы облакима.

Начальную школу презентовали после реконструкции пустовавшего здания. Учебное заведение оборудовали и оформили по проекту «Заманауи мектеп». В здании 12 кабинетов, актовый и спортивный залы, библиотека, столовая и медицинский блок. Помимо начального звена, здесь будут вести предшкольную подготовку.

«В Кеменгере есть школа на 350 мест, но ее мощностей хватало только для работы в две смены - с 8 утра до 8 вечера, - говорит и.о. руководителя отдела образования Павлодарского района Сауле Нургалиева. - Теперь же и старшие классы, и начальная школа будут учиться в одну смену. Дети уже были в новой школе и ждут не дождутся, когда закончится карантин, чтобы снова сесть за парты».

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Здание отремонтировали по программе «Дорожная карта занятости». Классы оснастили казахстанские производители, в частности, мебель закупили у павлодарских изготовителей.

«В этом году благодаря «Дорожной карте занятости» мы смогли решить многие накопившиеся проблемы с объектами социальной инфраструктуры, - отметил аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, посетивший новую школу в День Независимости. - Удалось также поддержать отечественную строительную индустрию и местных производителей, выпускающих стройматериалы, мебель и другую продукцию. Общую задачу решили сообща».

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В Кеменгере глава региона побывал и на базе высшего инновационного аграрного колледжа «Ertis». В этом году здесь расширили и переоборудовали столовую и в одном из корпусов учебного заведения оснастили центр компетенций для подготовки специалистов агропромышленного комплекса. Будущие слесари, трактористы и комбайнеры будут обучаться на симуляторах и сельскохозяйственной технике лучших мировых производителей – «John Deere», «CLAAS» и других.

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«Наша цель - стать тренировочной базой на уровне республики и площадкой для проведения чемпионатов по профессиональным компетенциям среди специалистов сельского хозяйства, - сказала руководитель колледжа Айгуль Байжуманова. - Также мы планируем предоставлять услуги по обслуживанию и ремонту техники».

Аким Павлодарской области выразил полную поддержку проекту, отметив, что сегодня региональному агропрому необходимы работники, подготовленные по современным стандартам. Абылкаир Скаков предложил использовать инфраструктуру колледжа не только для обучения специалистов, но и для повышения их квалификации с помощью дополнительных курсов.

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Фото Валерия Бугаева


Павлодарская область   Образование   Акимат   Строительство   Занятость   Сельское хозяйство   Регионы Казахстана   День Независимости  
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