Школу на 2000 мест строят на территории нового полицентра в Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев посетил строительную площадку новой школы на 2000 мест. Она расположена южнее Кульджинского тракта, на территории нового полицентра «Восточные ворота» в Медеуском районе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Заслушав на строительной площадке информацию о статусе проекта, аким города подчеркнул необходимость обеспечения мер безопасности при обустройстве подъездной дороги к школе и парковочного пространства. С этой целью будет введено ограничение скоростного режима и оборудованы регулируемые пешеходные переходы. Ерболат Досаев также поручил своевременно подключить инженерные сети объекта к общегородским и завершить строительство в указанные сроки.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

- Школа трехэтажная, столовая будет расположена внизу, на цокольном этаже. На территории предусмотрен большой стадион. По новому ПДП на месте планировавшейся парковки будет обустроена зеленая зона. Для автомобилей организуют отдельную стоянку. Ожидается сдача объекта до конца текущего года, - сообщили в акимате города.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Новую школу смогут посещать дети, проживающие в микрорайонах «Думан», «Думан-2», «Атырау», «Кенсай» и «Алатау» Медеуского района. Это позволит значительно снизить нагрузку на существующие три школы, расположенные в эти микрорайонах - №98, 99 и 64.

По данным акимата, в Алматы в рамках инициированного Главой государства нацпроекта «Комфортная школа» строятся 22 школы на 36 800 ученических мест. С их вводом на 1 сентября 2025 года дефицит ученических мест будет снижен до управляемого уровня в 3-4 тысячи мест.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В сентябре 2022 года Глава государства поручил разработать и реализовать национальный проект «Комфортная школа». Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что каждый казахстанский школьник должен иметь достойные условия для обучения и всестороннего развития. Сообщалось, что до 2025 года в стране будут созданы 800 тысяч ученических мест, отвечающих современным требованиям. Это, по мнению Президента РК, позволит полностью решить проблему аварийных и трехсменных школ.

Кроме того, в ноябре 2022 года в ходе своего рабочего визита Касым-Жомарт Токаев отметил, что в Алматы ежегодно увеличивается количество учащихся – в среднем на 12-15 тысяч человек, что соответственно вызывает дефицит ученических мест. Это, по словам Главы государства, негативно влияет на качество образования школьников.