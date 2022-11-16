АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Глава государства провел встречу с общественностью города Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Далее Президент обозначил ряд актуальных задач, направленных на повышение благосостояния мегаполиса и его жителей. По мнению Главы государства, необходимо обеспечить устойчивый рост экономики города путем ее диверсификации. Алматы – флагман экономического развития нашей страны. Город обеспечивает пятую часть внутреннего валового продукта, более четверти бюджетных поступлений и треть торговых операций Казахстана. С начала года в экономику города привлечено 930 миллиардов частных инвестиций. Поступательно развивается предпринимательство – количество субъектов малого и среднего бизнеса с начала года увеличилось на 30 %.

«Низкая диверсификация экономики приводит к замедлению роста доходов горожан. Город попал в так называемую «ловушку средних доходов», для выхода их которой необходима глубокая диверсификация экономики. Акцент следует сделать на развитии обрабатывающей промышленности, туризма, IT-сектора и креативных индустрий. Необходимо стимулировать конкуренцию, привлекать инвестиции и существенно повысить производительность труда. В городских условиях развитие обрабатывающей промышленности должно идти с использованием современных экологичных и компактных технологий с высокой автоматизацией и цифровизацией процессов. Следует в полной мере реализовать потенциал индустриальной зоны Алматы и Парка инновационных технологий «Алатау», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Учитывая специфику региона, Глава государства поручил акимам города Алматы и Алматинской области совместно развивать обрабатывающую промышленность в рамках Алматинской агломерации. Он также сообщил, что для этого до конца года будет принят новый Закон «О развитии агломераций», который станет базой для более тесной кооперации двух регионов.

Президент обратил внимание на то, что свыше 40% всех IT-компаний страны базируются в Алматы. Он отметил, что с целью реализации творческих инициатив граждан в ближайшее время в городе будут запущены креативные хабы и кластеры. Глава государства поддержал предложение местных властей о создании городского венчурного фонда с первоначальной капитализацией 10 миллиардов тенге с привлечением частных средств для реализации этого проекта.

Как полагает Президент, отдельного внимания заслуживают вопросы равномерного развития всех районов мегаполиса и активизации строительства жилья.

«В ряде районов отсутствует система центрального водоснабжения. Около 30 тысяч жителей Алматы вынуждены использовать привозную воду. Поручаю акимату Алматы в течение трех лет обеспечить всех жителей города централизованным водоснабжением. В ближайшие два года необходимо запустить два крупных водозабора на реках Каргалы и Аксай. Помимо этого требуется строительство двух новых водоприемников в Наурызбайском и Алатауском районах, что позволит обеспечить водой 150 тысяч человек. Также следует обеспечить работу водозаборов «Ерменсай» и «Барлык». Вода – источник жизни. Качество жизни людей напрямую зависит от качества питьевой воды. Поэтому строительство новых сетей водоснабжения и реконструкция действующих должны стать приоритетной задачей», – подчеркнул Глава государства.

Отдельно Президент остановился на проблеме увеличения численности населения Алматы. Как он сообщил, особого внимания требует жилищное строительство. В том числе с учетом того, что квартирный вопрос очень волнует большинство жителей Алматы, особенно молодежь.

«Одна из главных задач государства – создание условий для того, чтобы молодые люди могли стать владельцами собственного жилья. Акимату необходимо разработать эффективные меры по привлечению инвесторов для строительства арендного жилья. При этом стоимость аренды квартиры не должна быть высокой, жилье должно быть доступным. Собственная крыша над головой не должна быть недосягаемой мечтой для молодых людей в Алматы. Наличие своего жилья придаст им веру в завтрашний день. Сокращение дефицита жилья – важнейшая задача. Необходимо со следующего года ежегодно увеличивать объемы жилищного строительства на 10 %. В Алматы дефицит свободных земель, что может воспрепятствовать повышению темпов строительства жилья. Поэтому следует осваивать новые территории. В жилищном фонде города насчитывается около 1 500 ветхих домов. Требуется провести капитальный ремонт таких домов, расположенных в микрорайонах. Поручаю акимату подготовить план мероприятий, предусматривающий конкретные и поэтапные меры», – сказал Глава государства.

В качестве одной из ключевых задач Президент назвал развитие дорожно-транспортной системы города. Он подчеркнул, что непродуктивная потеря времени в многочасовых пробках не только негативно сказывается на самочувствии и здоровье граждан, но и приносит ощутимый ущерб экономике и экологии города. Поэтому важно выстроить гармоничный и сбалансированный дорожно-транспортный комплекс, который позволит на практике реализовать принцип «город для людей».

«Следует последовательно повышать привлекательность общественного транспорта, одновременно стимулируя снижение использования личных автомобилей. Для этого необходимо продолжить расширение сети метрополитена. Нужно отказаться от устаревших и неэкологичных видов транспорта. На улицах Алматы после 2025 года не должно остаться дизельных автобусов – вместо них будут ездить составы на газе и электротяге. Для его успешного развития в Алматы имеется большой опыт. Позитивно скажется на городе и перевод большей части транзитных грузоперевозок на Большую Алматинскую кольцевую автомобильную дорогу. Для этого требуется строительство 6 радиальных и 4 внутренних магистральных улиц», – сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев напомнил, что недавно был возобновлен маршрут электропоезда между городами Алматы и Қонаев. В этом контексте он полагает, что министерству индустрии и инфраструктурного развития, акиматам Алматы и Алматинской области нужно разработать план по дальнейшему стимулированию пригородного железнодорожного сообщения.

Как сообщил Главы государства, вопросы экологии всегда находятся в фокусе его особого внимания. В частности, что алматинцев сильно беспокоит высокий уровень загрязнения воздуха. Ежегодно объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу составляет порядка 125 тысяч тонн. Основными источниками являются автотранспорт, городские ТЭЦ и промышленные предприятия, а также негазифицированные частные дома. Ситуация усугубляется плотной застройкой, препятствующей поступлению чистого воздуха в мегаполис.

Касым-Жомарт Токаев указал на то, что акимат должен строго следить за соблюдением норм экологической безопасности в городе, в первую очередь промышленными предприятиями. Кроме того, по его мнению, перевод ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 на газ позволит более чем в десять раз снизить уровень вредных выбросов.

Глава государства отметил, что до 2030 года в Алматы планируется высадить 2,5 миллиона деревьев. Как он полагает, главное, чтобы озеленение проводилось осмысленно и равномерно, с учетом доступности поливной воды и плана города. В Алматы насчитывается 136 парков, следует проводить последовательную работу по увеличению их количества и благоустройству.

Далее Президент остановился на необходимости развития социальной инфраструктуры города.

«Численность населения Алматы растет с каждым днем, из них 60 % прироста – за счет миграции. Такая ситуация оказывает существенное влияние на социальную инфраструктуру города. Сегодня очередь в детские сады города составляет 19 тысяч мест. Проблему уменьшения дефицита мест может решить строительство государственных и частных детских садов. Также следует устраивать детей в частные дошкольные образовательные учреждения через государственный образовательный заказ. Поручаю акимату обеспечить охват 97 % детей в возрасте от трех до шести лет дошкольным образованием до 2025 года. Также ежегодно увеличивается количество учащихся – в среднем на 12-15 тысяч человек, что соответственно вызывает дефицит ученических мест. На сегодняшний день этот показатель составляет свыше 29 тысяч мест. Такая ситуация самым негативным образом влияет на качество образования школьников. По моему поручению в Алматы в ближайшие два года в рамках проекта «Комфортная школа» будут построены 22 школы, рассчитанные на 37 тысяч ученических мест. Основная задача – до 2030 года полностью перейти на односменное обучение в школах», – подчеркнул Президент.

Актуальной проблемой в сфере здравоохранения, по мнению Касым-Жомарта Токаева, является развитие инфраструктуры отрасли и повышение качества услуг. Он указал на критичное состояние поликлиник и больниц в городе. Кроме того, при возведении жилых домов расположение социальных объектов не планируется надлежащим образом. Акцентировав внимание на этих проблемных вопросах, Глава государства поручил акимату разработать специальный план по строительству новых и модернизации устаревших медицинских объектов.

Глава государства убежден, что приоритетной задачей должно стать оказание всесторонней поддержки людям с особыми потребностями.

«Ничьи права не должны ущемляться в Казахстане. Сегодня в Алматы проживают 55 тысяч людей с ограниченными возможностями. Из них 13 тысяч человек не имеют возможности свободно передвигаться. Очень важно организовать для них безбарьерную среду. Это важно не только для граждан с ограниченными возможностями, но и для пожилых и детей. Поэтому акимату важно адаптировать все социальные объекты для нужд этих категорий граждан. Центры обслуживания населения, больницы и поликлиники, учреждения образования и спорта должны соответствовать требованиям доступной среды», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент в своем выступлении отдельно остановился на проблеме обеспечения безопасности и правопорядка, цифровизации системы городского управления. Он указал на то, что в этом году пятая часть от всех регистрируемых в Казахстане уголовных правонарушений совершена в Алматы.

«Акимату до 2025 года предстоит обеспечить городские улицы и общественные пространства стопроцентным освещением. Другое важное направление – развитие системы видеонаблюдения. На сегодняшний день в Алматы установлено более 128 тысяч частных камер видеонаблюдения, из которых лишь четверть интегрирована с Центром оперативного управления Департамента полиции города. Акимату следует принять правила по интеграции частных систем видеонаблюдения в единый диспетчерский пункт. Разумеется, с согласия собственника. Необходимо также установить порядка 20 тысяч камер на объектах, не охваченных видеонаблюдением», – сказал Глава государства.

Как отметил Президент, учитывая, что Алматы заслуженно является научным и образовательным центром Казахстана, крайне важным представляется развитие отечественной науки.

«Казахстану необходимы специалисты, посвятившие свою жизнь науке и имеющие реальные научные достижения. Требуется «омолодить» состав нашего ученого сообщества. Это требование времени. Поэтому Академии наук следует активнее привлекать объективных и беспристрастных ученых с большим научным потенциалом. Мы часто говорим об интеграции науки и производства. Но такое взаимодействие пока не налажено. К большому сожалению, мы должны признать это. Научные разработки и инновации необходимы для развития отечественного производства. Работа наших ученых должна способствовать производству качественной продукции и повышению эффективности производства. Только тогда можно будет говорить о развитии экономики. В связи с этим я принял еще одно важное решение – будет создан Национальный совет по науке и технологиям при Президенте», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент в своем докладе уделил внимание защите прав женщин. По его словам, за последние годы мы значительно продвинулись в этой сфере.

Глава государства также отметил, что Казахстан проводит активную внешнюю политику, нацеленную на защиту национальных интересов, продвижение ценностей мира, доверия и сотрудничества.

«В международных вопросах Казахстан всегда будет твердо придерживаться универсальных принципов Организации Объединенных Наций. В текущих сложных геополитических и геоэкономических реалиях роль ООН многократно возрастает. Мы убеждены, что ей нет альтернативы», – заявил Президент.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на еще одной важной проблеме – трагических январских событиях, ставших беспрецедентным испытанием для нашей страны.

«К январской трагедии привели девальвация идеи справедливости, взаимное отчуждение государства и общества. На мирные демонстрации вышли люди, десятилетиями страдавшие от системных социально-экономических проблем. Это понятно. Однако у преступных элементов были другие мотивы. Используя заранее подготовленных провокаторов и бандитов, они превратили протесты граждан в массовые беспорядки. В результате Алматы погрузился в хаос, ситуация практически вышла из-под контроля. Были захвачены административные здания. Выйдя на улицы, они крушили и грабили все на своем пути. Одним словом, творили все, что хотели. Но, несмотря на критическое положение, наши граждане сумели сохранить непоколебимый дух Алматы. Жители сплотились и вместе вышли на защиту любимого города. Конечно, бандиты не ожидали этого. Мне как коренному алматинцу было очень больно видеть, как преступники разрушают город – золотую колыбель нашего народа. В тот момент любое промедление привело бы к тому, что бандиты, почувствовавшие свою безнаказанность, растерзали наш любимый город. В критический для судьбы страны момент наш народ проявил беспримерное единство и решительность. Мы показали, что готовы пойти на любой риск ради защиты нашей государственности», – подчеркнул Глава государства.

Президент также отметил, что принял решение амнистировать тех участников январских событий, которые не совершили тяжких преступлений, они стали слепым орудием преступников, были обмануты ими.

«Закон об амнистии уже принят. Убежден, это верный шаг с точки зрения гуманизма, потому что милосердие – это благое дело. После необходимых юридических процедур амнистированные смогут вернуться к своим близким», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение мероприятия Президент наградил ряд граждан за самоотверженный и честный труд, высокий профессионализмом и вклад в развитие страны.

Орденом «Парасат» награждена президент ОО «Союз градостроителей Казахстана» Любовь Нысанбаева. Ордена «Құрмет» удостоена врач ГКП «Детская городская клиническая инфекционная больница» Роза Дуйсенбаева. Медалью «Ерлігі үшін» отмечен командир отделения специализированной пожарной части № 6 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы Кайрат Нуржаубаев, медалью «Ерен еңбегі үшін» – руководитель производства ТОО «Hyundai Trans Auto» Садыкжан Мусаров. Медаль «Шапағат» была вручена магистранту НАО «Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. Сатпаева» Адилхану Толепбергену.

Фото: akorda.kz