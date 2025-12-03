Школьница из Алматы разработала устройство для сбора воды из атмосферы

Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов встретился с ученицей гимназии № 79 города Алматы Даной Кадырбек, разработавшей устройство для сбора воды из атмосферы с помощью современных наноматериалов. Установка позволяет эффективно поглощать и конденсировать влагу из воздуха без подключения к электросетям.

По итогам встречи Министерство водных ресурсов и ирригации и Дана Кадырбек подписали Меморандум, предусматривающий совместный анализ работы устройства, организацию пилотного внедрения проекта, обмен информацией и данными, а также изучение возможности расширения использования технологии.

Нуржан Нуржигитов поручил департаменту науки и инновации Министерства водных ресурсов и ирригации оказать максимальную поддержку проекту по части внедрения разработки в пилотном режиме. Глава водного ведомства также вручил автору устройства благодарственное письмо и ценный подарок.

— Очень радует, что талантливая молодежь не остается равнодушной к вопросам водосбережения и проявляет инициативу, разрабатывая и реализуя уникальные научные проекты. Мы давно следим за данной разработкой. Она предлагает уникальное решение в области экономии водных ресурсов, применимое, что особенно важно. в отдаленных регионах. Способность собирать воду из атмосферы при низкой влажности создает большие перспективы для практического использования устройства. А применение современных наноматериалов и использование солнечной энергии делают его важным проектом в области «зеленых» инноваций, — отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

Разработка получила высокую оценку на ряде международных и республиканских конкурсов. Проект занял 1-е место среди 36 стран и более 2000 участников на международной выставке WICO в Южной Корее, 1-е место среди 24 стран на Молодежной международной научной ярмарке (YISF) в Индонезии, а также удостоился наград Международной конференции КазНУ и Международного конкурса по космическим технологиям и технике Kazakhstan Smart Space.

Разработка Даны Кадырбек также вошла в число десяти полуфиналистов международной программы по поддержке «зеленых» стартапов Global Cleantech Innovation Programme (GCIP), реализуемой совместно с Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO). Проект прошел отбор из более 500 заявок со всего Казахстана.

— Впечатления от встречи очень положительные. Очень радует, что Министерство водных ресурсов и ирригации активно поддерживает молодых ученых. Подобная поддержка дает мне дополнительный стимул продолжать научную деятельность. Благодаря сегодняшнему поручению министра, мы можем приступить к полевым испытаниям устройства и начать реализацию проекта в пилотном режиме, — отметила Дана Кадырбек.

