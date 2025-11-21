РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:36, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстанские ученые нашли способ экономии воды с помощью защиты семян

    Ученые КазНУ разработали эффективный способ защиты семян, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

    Казахстанские ученые нашли способ экономии воды с помощью защиты семян
    Фото: Министерство науки и высшего образования РК

    Ученые Казахского национального университета имени аль-Фараби нашли эффективный способ экономии воды в сельском хозяйстве, разработав технологию покрытия семян биоразлагаемыми модифицированными полимерами.

    В ходе исследования специалисты использовали для обработки семян сельскохозяйственных и плодовых культур полимерные гидрогели, глину, золу рисовой шелухи и раствор крахмала. Результаты показали, что покрытые таким составом семена прорастают значительно лучше, чем обычные: всходы появляются уже через 7-8 дней, а их листья отличаются большей плотностью и устойчивостью.

    Кроме того, покрытые семена способны удерживать значительно больше влаги, что снижает потребность в частом поливе — достаточно одного раза в неделю. По словам руководителя проекта, этот метод может стать эффективным инструментом экономии водных ресурсов в аграрном секторе.

    — На прорастание семян в почве влияет множество факторов: повреждение насекомыми, стрессовые условия или засуха. Разработанный нами научный подход позволяет предупредить все эти проблемы. Исследовательская группа проводила работу с семенами рапса, томата и сахарной свеклы. С помощью специального оборудования мы покрыли семена смесью глины, полимерных гидрогелей, золы рисовой шелухи и раствора крахмала. Подобный инновационный проект ранее в Казахстане не реализовывался, поэтому мы являемся одними из первых, кто внедряет такую технологию, — отметила руководитель проекта, ассоциированный профессор Райхан Рахметуллаева.

    Сегодня ученые КазНУ уже получили патент на инновационную разработку и опубликовали результаты в высокорейтинговых международных журналах. В проекте задействовано более 10 исследователей.

    Ранее мы писали, что в Казахстане ведется планомерная работа по созданию экологически безопасной системы защиты сельского хозяйства. В центре внимания — обращение с пестицидами, внедрение биотехнологий и восстановление загрязнённых земель.

    Наука Сельское хозяйство Вузы Ученые Вода Наука и инновации
