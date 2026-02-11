РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:36, 11 Февраль 2026 | GMT +5

    Школьников перевели на дистанционку в ВКО и Костанайской областях

    В нескольких районах ВКО и Костанайской областей школьников перевели на онлайн-обучение, передает Kazinform.

    дистанционное обучение қашықтан оқыту школьники уроки оқушы сабақ
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    В Костанайской области в Аркалыке при температуре воздуха −16 °C, скорости ветра до 10 м/с и метели на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 1–11 классов первой смены.

    В Амангельдинском районе из-за метели и ветра до 10 м/с учащиеся 0–9 классов первой смены также переведены на дистанционное обучение.

    В Жангельдинском районе при температуре −19 °C и скорости ветра 7 м/с учащиеся 0–6 классов первой смены будут обучаться дистанционно.

    В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Риддере ВКО учащиеся 0–9 классов первой смены всех школ переведены на дистанционный формат обучения. 

    Также сегодня онлайн будут обучаться школьники в Глубоковском, Курчумском, Уланском районах ВКО.

    Какая погода ждет казахстанцев 11 февраля — можно прочитать здесь.

    Теги:
    ВКО Регионы Казахстана Костанайская область Дистанционное обучение
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают
    Референдум