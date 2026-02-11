Школьников перевели на дистанционку в ВКО и Костанайской областях

В Костанайской области в Аркалыке при температуре воздуха −16 °C, скорости ветра до 10 м/с и метели на дистанционный формат обучения переведены учащиеся 1–11 классов первой смены.

В Амангельдинском районе из-за метели и ветра до 10 м/с учащиеся 0–9 классов первой смены также переведены на дистанционное обучение.

В Жангельдинском районе при температуре −19 °C и скорости ветра 7 м/с учащиеся 0–6 классов первой смены будут обучаться дистанционно.

В связи с неблагоприятными погодными условиями в городе Риддере ВКО учащиеся 0–9 классов первой смены всех школ переведены на дистанционный формат обучения.

Также сегодня онлайн будут обучаться школьники в Глубоковском, Курчумском, Уланском районах ВКО.

