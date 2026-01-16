22:55, 15 Январь 2026 | GMT +5
Школьников Павлодара перевели на дистанционное обучение
В Павлодаре из-за ухудшения погодных условий 16 января 2026 года учащиеся школ первой смены будут обучаться в дистанционном формате, передает агентство Kazinform.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 0–11(12) классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, — сообщает отдел образования города Павлодара.
Напомним, что школьников и студентов Астаны также перевели на дистанционное обучение.