РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:55, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Школьников Павлодара перевели на дистанционное обучение

    В Павлодаре из-за ухудшения погодных условий 16 января 2026 года учащиеся школ первой смены будут обучаться в дистанционном формате, передает агентство Kazinform.

    дистанционное обучение
    Фото: Pixabay

    — В связи с неблагоприятными погодными условиями учащиеся 0–11(12) классов первой смены переводятся на дистанционный формат обучения, — сообщает отдел образования города Павлодара.

    Напомним, что школьников и студентов Астаны также перевели на дистанционное обучение.

    Теги:
    Погода Павлодар Образование Дистанционное обучение Непогода Отмена занятий
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают