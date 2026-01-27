РУ
    00:33, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Школьников Актюбинской области вновь отправили на удаленку

    Информацию сообщили в управлении образования Актюбинской области, передает агентство Kazinform.

    дистанционное обучение из-за непогоды, отмена занятий
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    — В связи с неблагоприятными погодными условиями 27 января 2026 года учебный процесс для учащихся 1-11 классов всех образовательных организаций области переводится на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.

    Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана на 27 января.

    Какие трассы в настоящее время закрыты в Казахстане — читайте здесь. 

    Теги:
    Дети Актюбинская область Отмена занятий школа
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
