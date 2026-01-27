00:33, 27 Январь 2026 | GMT +5
Школьников Актюбинской области вновь отправили на удаленку
Информацию сообщили в управлении образования Актюбинской области, передает агентство Kazinform.
— В связи с неблагоприятными погодными условиями 27 января 2026 года учебный процесс для учащихся 1-11 классов всех образовательных организаций области переводится на дистанционный формат обучения, — говорится в сообщении.
Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана на 27 января.
