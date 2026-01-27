Какие трассы закрыты в Казахстане к этому часу

В Кызылординской области сегодня с 22:00 введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на участке автодороги «Граница РФ — Мартук — Актобе — Карабутак — Кызылорда — Шымкент — Тараз — Кордай — Алматы — Хоргос — граница КНР» км 1644–1806 (участок от района Жосалы до города Кызылорда).

Движение возобновится ориентировочно в 08:00 27 января.

В Костанайской области с 22:30 из-за неблагоприятных погодных условий ограничено движение для дизельного и общественного транспорта на следующих участках:

«Костанай — Аулиеколь — Сурган», км 8–218 (от г. Тобыл до с. Октябрьское);

«Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай (с обходом) — граница РФ (п.п. Кайрак)», км 555–682 (участок г. Тобыл — п. Сарыколь);

«Мамлютка — Костанай», км 250–403 (участок г. Тобыл — п. Узунколь).

В то же время в Акмолинской области на следующих автодорогах республиканского значения введено ограничение движения для пассажирских рейсовых автобусов и автомобилей с дизельными двигателями:

на участке автодороги «Астана — Атбасар — Жаксы — Рузаевка — Сарыколь — Костанай — граница РФ» км. 856 — 917 (от границы СКО до п. Жаксы);

на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 377 — 595 (от границы СКО до границы Костанайской обл.);

на участке автодороги «Костанай — Аулиеколь — Сурган» км. 232 — 260 (от границы Костанайской обл. до п. Сурган);

на участке автодороги «Жаксы — Есиль — Бузулук» км. 0-82 (уч. п. Жаксы — п. Бузулук).

В Северо-Казахстанской области также ограничили движение автотранспорта:

на участке автодороги «Астана-Атбасар-Жаксы-Рузаевка-Сарыколь-Костанай-гр. РФ» км. 834-856 (уч. гр. Акмолинской области — с. Чистополье);

на участке автодороги «Жезказган — Петропавловск» км. 595-625 (уч. гр. Акмолинской области — с. Дружба).

В Костанайской области на участке автодороги «Жезказган — Аркалык — Петропавловск» км. 340-377 (уч. г. Аркалык — гр. Акмолинской обл.) введено ограничение движения для автомобилей оснащенных дизельными двигателями и общественного транспорта.

Ориентировочное время открытия дорог в указанных областях — в 10:00 27 января.

Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана на 27 января. Почти весь Казахстан накроет туманом.