12:04, 27 Январь 2026 | GMT +5
Школьники второй смены Уральска и Кокшетау ушли на дистанционку
В связи с погодными условиями 27 января учащиеся второй смены двух городов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как сообщает отдел образования Уральска, температуры воздуха в городе понизилась до -26,6 градусов мороза, поэтому занятия в 1-9 классах второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.
Также из-за погодных условий учащиеся 1-9 классов второй смены города Кокшетау будут обучаться онлайн.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды и низкой температуры воздуха учащиеся первой смены ряда областей Казахстана переведены 27 января на дистанционный формат обучения.
Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.