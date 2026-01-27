Школьники второй смены Уральска и Кокшетау ушли на дистанционку

Как сообщает отдел образования Уральска, температуры воздуха в городе понизилась до -26,6 градусов мороза, поэтому занятия в 1-9 классах второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

Также из-за погодных условий учащиеся 1-9 классов второй смены города Кокшетау будут обучаться онлайн.

Ранее сообщалось, что из-за непогоды и низкой температуры воздуха учащиеся первой смены ряда областей Казахстана переведены 27 января на дистанционный формат обучения.

Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.