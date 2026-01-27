РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    12:04, 27 Январь 2026 | GMT +5

    Школьники второй смены Уральска и Кокшетау ушли на дистанционку

    В связи с погодными условиями 27 января учащиеся второй смены двух городов переведены на дистанционный формат обучения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    дистанционка
    Фото: Pixabay

    Как сообщает отдел образования Уральска, температуры воздуха в городе понизилась до -26,6 градусов мороза, поэтому занятия в 1-9 классах второй смены переводятся на дистанционный формат обучения.

    Также из-за погодных условий учащиеся 1-9 классов второй смены города Кокшетау будут обучаться онлайн. 

    Ранее сообщалось, что из-за непогоды и низкой температуры воздуха учащиеся первой смены ряда областей Казахстана переведены 27 января на дистанционный формат обучения. 

    Напомним, синоптики объявили штормовое предупреждение в 12 областях Казахстана.

    Оксана Матасова
    Автор
