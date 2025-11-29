РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    20:35, 28 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения РК

    Постановлением Правительства РК Шынар Акпарова назначена вице-министром просвещения РК, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства.

    Шынар Акпарова
    Фото: Правительство РК

    Родилась в 1972 году в Карагандинской области. Окончила Целиноградский финансово-экономический техникум, Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова, Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.

    2001–2010 гг. — учитель русского языка и литературы, заместитель директора по воспитательной работе основной школы № 135 станции Атасу Карагандинской области.

    2010–2011 гг. — методист, профессиональный лицей № 26 г. Караганды.

    2011–2012 гг. — старший методист, КГКП «Региональный учебно-методический центр Сарыарқа дарыны» управления образования Карагандинской области, г. Караганда.

    2012–2013 гг. — ведущий специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2013–2018 гг. — главный специалист, отдел внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2018–2020 гг. — руководитель отдела внешней оценки качества образования департамента по контролю в сфере образования Карагандинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2020–2023 гг. — заместитель руководителя департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК, г. Караганда.

    2023–2025 гг. — руководитель департамента по обеспечению качества в сфере образования Карагандинской области Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК, г. Караганда.

    С июня 2025 года по настоящее время занимала должность заместителя председателя Комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК.

    Ранее постановлением Правительства Республики Казахстан Алия Рустемова была назначена на должность вице-министра здравоохранения.

    Динара Жусупбекова
