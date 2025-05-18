Шымкент накрыла пыльная буря

По данным синоптиков, к 20:00 в Шымкенте скорость ветра достигла 17 м/с. В Туркестанской области усиление ветра зафиксировано на шести метеостанциях. Максимальные показатели отмечены в Шардаре — 25 м/с и в Казыгурте — 16 м/с.

По информации экстренных служб, официальных сообщений на номер 112 о чрезвычайных происшествиях не поступало.

Как поясняют специалисты, резкую смену погодных условий вызвал юго-западный циклон. Он принес с собой фронтальное понижение температуры, пыль и шквальный ветер.

— В Шымкенте температура опустилась до +24 °C, в горных районах Туркестанской области — до +20 °C. В ближайшие дни сохранится переменная облачность, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ночные температуры станут ниже, — отметила дежурный синоптик Жанат Жарменова.

Прогноз погоды в Шымкенте:

18 мая: ночью от +15 до +20 градусов, ожидается переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, порывы ветра до 20 м/с. Днем — +25…+27 °C, без осадков. Сохраняется высокая пожарная опасность (4 класс).

19 мая: ночью +13…+15 °C, без осадков. Ветер северо-восточный, 8–13 м/с. Днем — +27…+29 °C, ясно.

20 мая: ночью +13…+15 °C, переменная облачность. Днем — +30…+32 °C, осадков не ожидается. Ветер юго-восточный, 8–13 м/с.

Прогноз погоды в Туркестанской области:

18 мая: ночью +17…+22 °C, в горных районах — до +14 °C. Днём — +23…+28 °C, в горах — до +20 °C. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди, грозы, возможен град и шквалистый ветер. На западе и севере области — пыльные бури. Ветер юго-западный, 9–14 м/с, местами порывы до 28 м/с.

19 мая: ночью +12…+17 °C, в горных районах — до +9 °C. Днём — +25…+30 °C, в горах — около +22 °C. Осадков не ожидается. В пустынных, западных и северных районах возможны пыльные бури. Ветер северо-восточный, 9–14 м/с, местами — до 20 м/с.

20 мая: ночью +12…+17 °C, в горных районах — до +9 °C. Днем — +28…+33 °C, в горах — до +25 °C. Без осадков. В ряде районов области — пыльные бури. Ветер юго-восточный, 9–14 м/с, с порывами до 20 м/с.

Ранее сообщалось, что под влиянием атмосферных фронтов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивая погода. Ожидаются дожди, грозы, местами возможен град. В связи с прогнозируемыми ливнями, грозами и шквалистым ветром коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы.