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    22:56, 17 Май 2025 | GMT +5

    Коммунальные службы Алматы перевели в усиленный режим в связи с ливнями

    Коммунальные службы Алматы переведены на усиленный режим работы из-за ожидаемых ливней, гроз и шквалистого ветра, передает корреспондент агентства Kazinform.

    погода, Алматы, дождь
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    По данным РГП «Казгидромет», в ночь с 17 на 18 мая в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +23…+25°С. 

    Днем 18 мая синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: с 13:00 до конца суток пройдут сильные ливневые дожди с грозой и возможным градом. Количество осадков может достигнуть 20 мм. Ветер западный, северо-западный 3–8 м/с, при грозе — порывы до 18–23 м/с.

    В ночное время 19 мая возможен дождь до 05:00, днем — без осадков.

    Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности.

    В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих.

    — Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом, добавили в управлении.

    Особое внимание уделено прочистке и контролю арычных сетей и дождеприемных ловушек. Работы проводятся в круглосуточном режиме — очищаются потенциально проблемные участки.

    По линии Службы спасения города Алматы организовано дежурство 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По линии ДЧС — 55 единиц техники и 245 сотрудников.

    Напомним, ранее сообщалось, что под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град. 

    Теги:
    Погода Погода Алматы Регионы Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
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