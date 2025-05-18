Коммунальные службы Алматы перевели в усиленный режим в связи с ливнями

По данным РГП «Казгидромет», в ночь с 17 на 18 мая в Алматы ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха составит +23…+25°С.

Днем 18 мая синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий: с 13:00 до конца суток пройдут сильные ливневые дожди с грозой и возможным градом. Количество осадков может достигнуть 20 мм. Ветер западный, северо-западный 3–8 м/с, при грозе — порывы до 18–23 м/с.

В ночное время 19 мая возможен дождь до 05:00, днем — без осадков.

Как сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы, коммунальные службы города переведены в усиленный режим готовности.

В ночное время задействовано 366 единиц спецтехники и 355 дорожных рабочих. В дневной период 18 мая в целях предотвращения и ликвидации возможных подтоплений на улицы города выйдут 515 единиц спецтехники, 27 мотопомп и 755 дорожных рабочих.

— Также в режиме готовности находятся 42 оперативные бригады, оснащенные мотопомпами и шанцевым инструментом, добавили в управлении.

Особое внимание уделено прочистке и контролю арычных сетей и дождеприемных ловушек. Работы проводятся в круглосуточном режиме — очищаются потенциально проблемные участки.

По линии Службы спасения города Алматы организовано дежурство 15 единиц техники и 50 человек личного состава. По линии ДЧС — 55 единиц техники и 245 сотрудников.

Напомним, ранее сообщалось, что под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град.