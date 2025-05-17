Дожди и грозы ожидаются в некоторых регионах Казахстана

Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-западе РК ожидается сильный дождь. На юго-востоке, востоке РК ожидается погода без осадков. На севере, северо-западе, юге РК шквал, на юге, юго-востоке пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе страны ожидается туман.

В Карагандинской области, на западе, востоке Мангистауской области, на севере области Улытау, на северо-западе, юге области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей сохранится, на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей ожидается высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Туркестанской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской областей, на севере, востоке области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай сохранится, на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, в Алматинской, Карагандинской, областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской областей сохранится сильная жара 35-37 градусов, в Жамбылской, Туркестанской областях сохранится сильная жара 40-44 градуса.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу сохранится очень сильная жара 40 градусов.

Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и Астане.

Как глобальное потепление меняет климат Казахстана — читайте в материале Kazinform.