Штормовое предупреждение объявили в 16 областях Казахстана и Астане

В Астане во второй половине дня ожидается гроза. Днем пыльная буря. Ветер северо-восточный во второй половине дня порывы 15-20 м/с.

В Алматы днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Днем в области Абай ожидается сильная жара 35-37 градусов. На западе, севере, юге, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, севере Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. На западе, севере, юге области ожидается гроза. Днем на юге, востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. На юге, востоке, в центре области сохранится высокая пожарная опасность, на западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на востоке, в горных районах Алматинской области ожидается юго-западный ветер порывы 18 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 34-39 градусов. В центре области сохранится высокая пожарная опасность, на севере, западе области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северный на юге, востоке области 15-20 м/с. На западе, юге, северо-востоке области сохранится высокая пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Актюбинской области временами ожидаются сильный дождь, гроза, днем град. Ветер северный, северо-западный ночью на востоке, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. На юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара 35 градусов. На юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. На севере, юге области пыльная буря. Ветер юго-западный утром и днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области сохраняется сильная жара 42 градуса. На севере, юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на западе, востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

В области Жетысу ветер юго-восточный на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области ожидается сильная жара 35-39 градусов. На северо-западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, востоке области чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-37 градусов. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на юге, востоке Западно-Казахстанской области ветер северный порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидаются ночью на севере области гроза, шквал, пыльная буря, днем гроза, шквал, пыльная буря. Днем в центре области град. Ветер юго-западный, западный ночью на севере области 15-20, днем 15-20, в центре области 23-28 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, востоке, в центре Костанайской области ожидаются гроза, днем град, шквал. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северный, северо-восточный на юге, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на северо-востоке Мангистауской области ожидается сильный дождь. На северо-востоке, в центре области гроза. Ветер северо-восточный, северный на севере, в центре области 15-20 м/с. На западе, востоке области ожидается высокая пожарная опасность.

На западе, севере Павлодарской области ожидается гроза, днем град. Ветер восточный на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, востоке области сохранится высокая пожарная опасность, на юге, юго-востоке области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области днем на юге ожидается временами сильный дождь. Ночью на западе, юге области ожидается гроза, днем по области ожидаются гроза, град. Ветер северный, северо-восточный ночью на западе, юге, днем на западе, юге, востоке области 15-20 м/с, днем на юге области порывы 25 м/с.

Утром и днем на западе, севере, в центре области Улытау ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.