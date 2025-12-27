Шымбулак объяснил изменение цен: как сэкономить на зимнем отдыхе

С 25 декабря по 11 января 2026 году будет действовать тариф high season. Стоимость билета для взрослого на канатную дорогу Медеу-Шымбулак составит 5 тысяч тенге в одну сторону, а для желающих поехать дальше на двух канатных дорогах в обоих направлениях — 10 тысяч тенге. Также на этот период меняются цены и на другие билеты на канатные дороги.

— Это международная практика по обеспечению комфорта и безопасности на всех курортах мира, позволяющая регулировать поток клиентов. Тарифная система на горных курортах устроена так, чтобы учитывать сезонную нагрузку, безопасность на склонах и комфорт гостей. На Шымбулаке стоимость катания зависит от времени визита, продолжительности катания и уровня подготовки райдера. Понимание этих принципов позволяет планировать поездку в горы осознанно и выбирать формат катания без переплаты по тарифам в пиковые периоды загруженности, — рассказали в ГЛК «Шымбулак».

Чтобы избежать больших трат, любителям природы и катаний предлагается воспользоваться некоторыми советами.

1. Планируйте поездку на низкий сезон

Один из самых очевидных способов сэкономить — выбирать даты с меньшей нагрузкой на курорте. Shymbulak, как и большинство международных курортов, работает по системе «low / regular / high season». В периоды низкого сезона стоимость катания снижается в среднем на 30%.

2. Избегайте праздничных дней

Если есть возможность перенести поездку на курорт вне периода high season (с 25 декабря по 11 января 2026 года), разница в цене будет ощутимой. Важно также помнить, что во время high season льготные тарифы не действуют, а вот для детей до пяти лет (включительно) посещение курорта остается бесплатным в любое время и в любой сезон, достаточно лишь приобрести на кассе ски-пасс для малышей и загрузить нулевой абонемент.

3. Выбирайте подходящий формат катания

Не всем нужен полный день на склоне. Shymbulak предлагает утренние, послеобеденные и ночные тарифы, которые стоят дешевле стандартного полнодневного ски-пасса. Например, если вы катаетесь несколько часов или приезжаете после работы, частичный тариф позволит существенно сократить расходы.

4. Используйте тариф для начинающих

Для тех, кто только учится катанию на лыжах или сноуборде, действует специальный тариф «Новичок». Он рассчитан на обучение и первые спуски на трассах «Белый мишка», «Змейка», «Профессор» и стоит заметно дешевле обычного ски-пасса. Это удобный вариант, если вы пока не планируете кататься на всех трассах.

5. Учитывайте льготные программы

В будние дни (за исключением периода high season) посещение курорта бесплатно для пенсионеров по возрасту (только резиденты Казахстана) и людей с инвалидностью. Предъявление подтверждающего статус документа обязательно. Многодетные семьи, ветераны, пенсионеры по выслуге лет и другие представители социально уязвимых групп приобретают билеты в будние дни со скидкой.

Ранее стало известно, что Шымбулак ввел дифференцированные тарифы.