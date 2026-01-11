Шесть жертв, три места: в США задержан подозреваемый в массовом убийстве

Стрельба произошла еще вечером в пятницу в трех местах в сельской местности, пишет Associated Press.

Подозреваемый Дарика Мур был задержан полицейским патрулем незадолго до полуночи. В субботу он был заключен под стражу без права на залог в тюрьму в городе Уэст-Пойнт.

Прокурор округа Клей заявил журналистам, что намерен добиваться смертной казни.

Следователи продолжают допрашивать Мура, они пока не знают, какие у него были мотивы.

Как передает NBC News, следователи установили, что Мур сначала застрелил своего 67-летнего отца, 55-летнего дядю и 33-летнего брата, затем угнал грузовик брата и в другом доме застрелил семилетнюю девочку. По третьему адресу, по словам шерифа, выстрелами в голову был убит пастор местной церкви, которую посещали некоторые члены семьи Мура, и его брат.

Ранее сообщалось о гибели двух студентов при стрельбе в одном из старейших университетов США.