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    Шесть миллиардов теңге из возвращенных активов направили на строительство аэропорта Аркалыка

    В городе Аркалыке завершается строительство нового пассажирского терминала аэропорта, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

    Шесть миллиардов теңге из возвращенных активов направили на строительство аэропорта Аркалыка
    Кадр из видео

    Общая стоимость проекта составляет порядка 20 млрд теңге.

    В финансирование проекта включены 6 млрд теңге из Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных государству незаконно выведенных активов.

    С начала реализации проекта прокуратура г. Аркалыка осуществляет мониторинг строительно-монтажных работ, контролируя соблюдение законодательства, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств на всех этапах строительства — до ввода объекта в эксплуатацию.

    Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность Аркалыка, создать дополнительные возможности для развития экономики региона и улучшить качество транспортного обслуживания населения.

    На первом этапе предполагается запуск авиарейсов по маршрутам Астана–Аркалык–Астана, Костанай–Аркалык–Костанай и Алматы–Аркалык–Алматы.

    Ранее сообщалось, что в Аркалыке завершена реализация социального проекта «Реконструкция здания Аркалыкского педагогического университета имени Ы. Алтынсарина» общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Проект был также реализован за счет средств Специального государственного фонда в рамках проводимой работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов.

    Возврат активов Аркалык Регионы Казахстана Костанайская область Аэропорт Строительство
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор