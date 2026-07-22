Шесть миллиардов теңге из возвращенных активов направили на строительство аэропорта Аркалыка

В городе Аркалыке завершается строительство нового пассажирского терминала аэропорта, а также реконструкция взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки и перрона, передает агентство Kazinform со ссылкой на Генпрокуратуру.

Общая стоимость проекта составляет порядка 20 млрд теңге.

В финансирование проекта включены 6 млрд теңге из Специального государственного фонда, сформированного за счет возвращенных государству незаконно выведенных активов.

С начала реализации проекта прокуратура г. Аркалыка осуществляет мониторинг строительно-монтажных работ, контролируя соблюдение законодательства, а также целевое и эффективное использование бюджетных средств на всех этапах строительства — до ввода объекта в эксплуатацию.

Реализация проекта позволит повысить транспортную доступность Аркалыка, создать дополнительные возможности для развития экономики региона и улучшить качество транспортного обслуживания населения.

На первом этапе предполагается запуск авиарейсов по маршрутам Астана–Аркалык–Астана, Костанай–Аркалык–Костанай и Алматы–Аркалык–Алматы.

Ранее сообщалось, что в Аркалыке завершена реализация социального проекта «Реконструкция здания Аркалыкского педагогического университета имени Ы. Алтынсарина» общей стоимостью 1,9 млрд тенге. Проект был также реализован за счет средств Специального государственного фонда в рамках проводимой работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов.