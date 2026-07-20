Возвращенные государству активы направили на реконструкцию педуниверситета в Аркалыке

В городе Аркалыке завершена реализация социального проекта «Реконструкция здания Аркалыкского педагогического университета имени Ы. Алтынсарина» общей стоимостью 1,9 млрд тенге, передает агентство Kazinform со ссылкой на прокуратуру.

Проект реализован за счет средств Специального государственного фонда в рамках проводимой работы органами прокуратуры по возврату незаконно выведенных активов.

В результате реконструкции созданы современные и комфортные условия для обучения порядка 2,5 тысячи студентов, работы профессорско-преподавательского состава университета, а также дальнейшего социально-экономического развития региона и подготовке высококвалифицированных специалистов.

Всего в текущем году в Костанайской области за счет средств Специального государственного фонда, сформированного из возвращенных активов, запланировано строительство и реконструкция 6 социальных объектов. В их числе — аэропорт, больница, родильный дом и общежитие в городе Аркалыке, поликлиника в г. Житикаре, а также врачебная амбулатория в селе Перелески Денисовского района.

Ход реализации социальных проектов, финансируемых за счет возвращённых активов, находится на контроле прокуратуры Костанайской области.

Отметим, что более 300 социальных объектов построили в Казахстане за счет возвращенных активов.