Шесть лесных пожаров тушат в Казахстане
Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о шести лесных пожарах, зарегистрированных 30 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана, передает Kazinform.
Ситуация по регионам:
- Костанайская область — 3 пожара;
- ГЛПР «Ертіс орманы» — 2 пожара;
- ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.
В Костанайской области очаги возгорания были обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны. Благодаря оперативному привлечению сил и средств пожары были своевременно локализованы.
В Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» и «Семей орманы» пожары были выявлены системой раннего обнаружения.
— К местам возгораний незамедлительно направлены сотрудники государственной лесной охраны и необходимая техника. В настоящее время проводятся работы по локализации и полной ликвидации пожаров, — сообщили в Минэкологии.
В ведомстве напомнили, что из-за аномально жаркой погоды в ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.
— Призываем граждан, отдыхающих на природе, и лесопользователей строго соблюдать требования пожарной безопасности, — добавили в министерстве.