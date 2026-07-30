Шесть лесных пожаров тушат в Казахстане

Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о шести лесных пожарах, зарегистрированных 30 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана, передает Kazinform.

Ситуация по регионам:

Костанайская область — 3 пожара;

ГЛПР «Ертіс орманы» — 2 пожара;

ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.

В Костанайской области очаги возгорания были обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны. Благодаря оперативному привлечению сил и средств пожары были своевременно локализованы.

В Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» и «Семей орманы» пожары были выявлены системой раннего обнаружения.

— К местам возгораний незамедлительно направлены сотрудники государственной лесной охраны и необходимая техника. В настоящее время проводятся работы по локализации и полной ликвидации пожаров, — сообщили в Минэкологии.

В ведомстве напомнили, что из-за аномально жаркой погоды в ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.