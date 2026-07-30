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    Шесть лесных пожаров тушат в Казахстане

    Министерство экологии и природных ресурсов сообщило о шести лесных пожарах, зарегистрированных 30 июля на территории государственного лесного фонда Казахстана, передает Kazinform.

    пожар
    кадр из видео

    Ситуация по регионам:

    • Костанайская область — 3 пожара;
    • ГЛПР «Ертіс орманы» — 2 пожара;
    • ГЛПР «Семей орманы» — 1 пожар.

    В Костанайской области очаги возгорания были обнаружены в ходе наземного патрулирования государственной лесной охраны. Благодаря оперативному привлечению сил и средств пожары были своевременно локализованы.

    В Государственном лесном природном резервате «Ертіс орманы» и «Семей орманы» пожары были выявлены системой раннего обнаружения.

    — К местам возгораний незамедлительно направлены сотрудники государственной лесной охраны и необходимая техника. В настоящее время проводятся работы по локализации и полной ликвидации пожаров, — сообщили в Минэкологии.

    В ведомстве напомнили, что из-за аномально жаркой погоды в ряде регионов страны сохраняется высокий класс пожарной опасности.

    — Призываем граждан, отдыхающих на природе, и лесопользователей строго соблюдать требования пожарной безопасности, — добавили в министерстве.

    Пожар Регионы Казахстана Минэкологии и природных ресурсов Лесные пожары
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор