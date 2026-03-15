Шавкат Рахмонов проголосовал на референдуме в Конаеве
В Конаеве известный казахстанский спортсмен, выступающий на мировой арене в смешанных единоборствах, Шавкат Рахмонов принял участие в республиканском референдуме и сделал свой выбор, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат города.
Спортивный авторитет Шавката Рахмонова очень высок, как и его рейтинг. Поэтому все мальчишки нашей страны хотят быть похожими на него — таким же целеустремленными, сильными и патриотически настроенными.
— И в этот раз знаменитый спортсмен, сделав свой гражданский выбор, подчеркнул, что судьба страны — в руках молодых и талантливых людей, которые сегодня на разных уровнях по всему миру показывают высокий потенциал своей Родины — Республики Казахстан, — говорится в сообщении акимата.
Конаевцы гордятся тем фактом, что столь знаменитый спортсмен сделал свой выбор в их городе — молодом центре с большими перспективами и многообещающим будущим.