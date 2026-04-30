Шавкат Рахмонов показал процесс восстановления после перенесенной операции

На кадрах, которые Рахмонов опубликовал в Instagram, видно, как он выполняет упражнения в рамках реабилитации после перенесенной второй операции на крестообразные связки.

Данная травма беспокоила Шавката Рахмонова несколько лет, в таком состоянии боец провел несколько поединков в UFC, которые ему удалось выиграть. Однако, после декабря 2024 года Рахмонов не смог вернуться в октагон, так как перенес в мае 2025 года одну, а позже — в начале 2026 года, вторую операцию на беспокоящий участок.

По мнению специалистов-медиков, реабилитация после операций такого рода — не менее важный процесс, чем само медицинское вмешательство. Врачи рекомендуют спортсменам не спешить и на протяжении как минимум полугода скрупулезно выполнять восстановительные упражнения.

На текущее время Рахмонов готовится поехать на турнир UFC в качестве члена команды Асу Алмабаева, которому предстоит выйти на бой против Чарльза Джонсона. Когда сам Рахмонов вернется в октагон — пока неизвестно.