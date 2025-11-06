Шатдаун в США стал самым длительным в истории

Кризис начался 1 октября, когда Конгресс не смог утвердить федеральный бюджет.

Из-за отсутствия финансирования около 750 тысяч госслужащих находятся в неоплачиваемом отпуске, а критически важные службы, включая авиадиспетчеров, продолжают работать без зарплаты.

Министр транспорта Шон Даффи предупредил, что при дальнейшем затягивании шатдауна возможно закрытие части воздушного пространства.

Финансирование программы продовольственной помощи Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP), которой пользуется каждый восьмой американец, ограничено, однако по решению суда выплаты частично возобновлены.

Трамп заявил, что полностью они возобновятся только после открытия правительства.

Напомним, 5 октября американский лидер объявил о начале увольнений федеральных чиновников, обвинив в кризисе демократов. Предыдущий рекордный шатдаун — 35 дней — произошел в 2018–2019 годах при первом сроке Трампа. Как бюджетный кризис отражается на экономике и мировой стабильности — мы писали здесь.

Ранее губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявила о введении режима ЧП для финансирования продовольственных талонов на фоне приостановки работы правительства США.