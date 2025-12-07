РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    21:03, 06 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шашлычные в Алматы оштрафовали на 1,2 млн тенге

    В Медеуском районе Алматы в ходе внеплановых проверок выявлены экологические и санитарные нарушения в работе ряда шашлычных, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Шашлычные в Алматы оштрафовали на 1,2 млн тенге
    кадр из видео

    Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проверил пять объектов общественного питания. Нарушения зафиксированы в четырех шашлычных, по одному факту материалы направлены в суд. Сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн тенге.

    Дополнительно сотрудники ТОО «Eco Almaty» совместно с природоохранной полицией провели профилактические мероприятия по фактам выброса дыма.

    — В ходе мониторинга зафиксированы факты разжигания мангалов на древесных углях в кафе «Грузинский двор» по улице Кабанбай батыра, 8, а также в кафе Modi, которое расположено на улице Кабанбай батыра, 15. Жители близлежащих домов пожаловались на сильный дым и запах от заведений общепита, использующих твердое топливо, — сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

    С владельцами заведений провели разъяснительные беседы и напомнили, что использование твердого топлива в объектах общепита запрещено, а при эксплуатации газового оборудования необходимо устанавливать фильтры для очистки выбросов.

    В акимате города отметили, что проверки шашлычных, объектов общественного питания и бань проводятся в Алматы в рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха. Такие точки часто становятся источником избыточного дыма, неприятного запаха и создают дискомфорт для жителей близлежащих домов.

    Ранее санэпидемслужбы Алматы проверяли шашлычные, использующие твердое топливо, в Жетысуском районе города.

    Напомним, в Алматы планируют ввести новые правила охраны атмосферного воздуха и запустить зоны с низкими выбросами. Что ждет водителей и шашлычные, рассказали эксперты.

    Теги:
    Экология Кафе и рестораны Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают