Шашлычные в Алматы оштрафовали на 1,2 млн тенге

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Алматы проверил пять объектов общественного питания. Нарушения зафиксированы в четырех шашлычных, по одному факту материалы направлены в суд. Сумма наложенных штрафов превысила 1,2 млн тенге.

Дополнительно сотрудники ТОО «Eco Almaty» совместно с природоохранной полицией провели профилактические мероприятия по фактам выброса дыма.

— В ходе мониторинга зафиксированы факты разжигания мангалов на древесных углях в кафе «Грузинский двор» по улице Кабанбай батыра, 8, а также в кафе Modi, которое расположено на улице Кабанбай батыра, 15. Жители близлежащих домов пожаловались на сильный дым и запах от заведений общепита, использующих твердое топливо, — сообщили в управлении экологии и окружающей среды Алматы.

С владельцами заведений провели разъяснительные беседы и напомнили, что использование твердого топлива в объектах общепита запрещено, а при эксплуатации газового оборудования необходимо устанавливать фильтры для очистки выбросов.

В акимате города отметили, что проверки шашлычных, объектов общественного питания и бань проводятся в Алматы в рамках мероприятий по охране атмосферного воздуха. Такие точки часто становятся источником избыточного дыма, неприятного запаха и создают дискомфорт для жителей близлежащих домов.

Ранее санэпидемслужбы Алматы проверяли шашлычные, использующие твердое топливо, в Жетысуском районе города.

Напомним, в Алматы планируют ввести новые правила охраны атмосферного воздуха и запустить зоны с низкими выбросами. Что ждет водителей и шашлычные, рассказали эксперты.



