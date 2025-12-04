Дымные шашлычные в Алматы попали под штрафы

Управление санитарно-эпидемиологического контроля Жетысуского района выявило несколько случаев нарушения санитарных норм в работе шашлычных. Жалобы на сильный дым и антисанитарное состояние поступили от жителей района.

Одно из обращений касалось объекта по адресу улица Назарбаева, 28А. Жительница сообщила об антисанитарном состоянии и сильном дыме от мангала.

— В ходе внеплановой проверки шашлычной ИП «Аяна» выявлены нарушения санитарных норм: работа без уведомительного порядка, использование мангала на твердом топливе, отсутствие контейнера для мусора и дератизационных мероприятий, в помещении обнаружены летучие насекомые, — рассказали в управлении.

Фото: УСЭК Жетысуского района Алматы

По итогам проверки предпринимателю выписали штраф в размере 68 810 тенге и выдали предписание. При повторной проверке установлено, что нарушения не устранены, после чего судом назначен дополнительный штраф — 393 200 тенге.

Жалобы также поступали на работу кафе «Алтын қазан» (ТОО «Кулагер») по адресу улица Серикова, 41. Проверка подтвердила, что мангал на твердом топливе работает в пристройке к жилым домам, что нарушает санитарные требования и вызывает дискомфорт у жителей. Руководству кафе назначен штраф 314 560 тенге и выдано предписание об устранении нарушений. Повторная проверка показала, что мангал не демонтирован, и суд назначил дополнительный штраф в размере 275 240 тенге.

— Позже по этому же адресу поступила еще одна жалоба на дым и гарь от мангала. В ходе проверки нарушения подтвердились вновь, — говорится в сообщении.

На ТОО «Кулагер» составлен протокол, назначен штраф 314 560 тенге, а материалы направлены в суд для рассмотрения вопроса о запрете использования мангала. Суд принял решение запретить эксплуатацию мангала на твердом топливе в данной точке общепита.

В районном управлении санэпидемконтроля подчеркнули, что работа по пресечению подобных нарушений продолжается, поскольку использование твердого топлива на объектах общепита создает чрезмерный дым, ухудшает качество воздуха и нарушает санитарные нормы.

Напомним, в Алматы планируют ввести новые правила охраны атмосферного воздуха и запустить зоны с низкими выбросами. Что ждет водителей и шашлычные, рассказали эксперты.



