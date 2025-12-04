Шапкенов рассказал о проекте гоночной трассы с безопасными заездами для молодежи

Глава региона рассказал о деталях проекта и отметил, что его в том числе интересовал вопрос о проведении молодежных заездов, когда проект только предлагался.

— Потому что, если говорить откровенно, сейчас среди молодежи бывают нелегальные уличные или трассовые гонки, — отметил Шапкенов. — На этой трассе будет предоставлена отдельная возможность для молодежи.

Он подчеркнул, что любительские заезды будут разрешены только при обязательном обучении, использовании экипировки и соблюдении всех норм безопасности. По словам акима, сейчас ведется проектирование трассы, примерно в течение двух-трех лет будет определена дата начала и завершения строительства.

Инициатором проекта выступил предприниматель Шота Абхазава, владелец крупного завода по производству вагонов в Атырау. Проект реализуется на личные средства инвестора, а акимат предоставил земельный участок.

По словам акима, это инициатива инвестора, направленная на развитие данного вида спорта в регионе в рамках социальной ответственности бизнеса.

Глава региона отметил, что инвестор уже начал проектные работы. Привлечены итальянские архитекторы и компания, которая строит трассы в Италии. Комплекс планируется построить в районе аэропорта Атырау.

