    15:22, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Шапкенов рассказал о проекте гоночной трассы с безопасными заездами для молодежи

    Аким Атырауской области Серик Шапкенов на пресс-конференции в СЦК сообщил, что проект новой гоночной трассы уровня Formula-1 будет включать отдельную зону для любительских заездов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Серик Шапкенов
    Фото: СЦК

    Глава региона рассказал о деталях проекта и отметил, что его в том числе интересовал вопрос о проведении молодежных заездов, когда проект только предлагался.

    — Потому что, если говорить откровенно, сейчас среди молодежи бывают нелегальные уличные или трассовые гонки, — отметил Шапкенов. — На этой трассе будет предоставлена отдельная возможность для молодежи.

    Он подчеркнул, что любительские заезды будут разрешены только при обязательном обучении, использовании экипировки и соблюдении всех норм безопасности. По словам акима, сейчас ведется проектирование трассы, примерно в течение двух-трех лет будет определена дата начала и завершения строительства.

    Инициатором проекта выступил предприниматель Шота Абхазава, владелец крупного завода по производству вагонов в Атырау. Проект реализуется на личные средства инвестора, а акимат предоставил земельный участок.

    По словам акима, это инициатива инвестора, направленная на развитие данного вида спорта в регионе в рамках социальной ответственности бизнеса.

    Глава региона отметил, что инвестор уже начал проектные работы. Привлечены итальянские архитекторы и компания, которая строит трассы в Италии. Комплекс планируется построить в районе аэропорта Атырау.

    Ранее Серик Шапкенов рассказал о ситуации с экстремизмом в регионе и о возможном влиянии запрета на ношение никабов.

    Дамира Кеңесбай
