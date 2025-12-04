РУ
    14:10, 04 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аким Атырауской области прокомментировал запрет никабов и ситуацию с экстремизмом

    Серик Шапкенов рассказал о ситуации с экстремизмом в регионе и о возможном влиянии запрета на ношение никабов, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Pexels

    Журналисты спросили, как обстоят дела с экстремизмом в области и не создаст ли новый закон о запрете никабов напряженность.

    «Касательно экстремизма я скажу, что ситуация у нас стабильная. Мы постоянно по этому вопросу работаем в части профилактики. Что касается никабов, это решение принято в целях безопасности и на сегодняшний день у нас недопониманий нет. Со всеми людьми разговариваем, объясняем и профилактическую беседу проводим», — заявил Серик Шапкенов на брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане вводится ответственность за ношение одежды, закрывающей лицо. Мажилис принял во втором чтении новый единый закон «О профилактике правонарушений».

    Теги:
    Атырауская область Экстремизм Серик Шапкенов
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
