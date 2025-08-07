Шантажом и давлением назвал Руслан Берденов попытки Ернара Жиембая оправдаться в преступлении

Руслан Берденов, который не смог присутствовать на заседании суда по состоянию здоровья, прокомментировал ситуацию в соцсетях.

— В связи с текущим состоянием здоровья и прохождением реабилитации после пяти огнестрельных ранений, я, к сожалению, не имею возможности лично присутствовать на судебных заседаниях. Однако внимательно слежу за тем, как разворачиваются события в суде и в информационном поле. Я не могу оставить без ответа ложные заявления подсудимого Жиембая. Все, что сегодня звучит в зале суда с его стороны — не что иное, как шантаж и попытка давления. Последний раз я видел его в тот самый вечер, когда он выстрелил в меня из охотничьего ружья. С тех пор ни встреч, ни разговоров между нами не было, — отметил Берденов.

По словам замакима, позже он и его представители пытались связаться с адвокатами Жиембая, предлагая «компромисс».

— Прямо заявляли: если их простить, они не будут поднимать шум. В противном случае — угрожали «информационным взрывом», вплоть до заявлений о самоподжоге, который, по их словам, должен был устроить отец подсудимого. Эти слова звучали как прямое давление, и я расцениваю их именно так. Я отказался от любых провокаций и давления. И по сей день придерживаюсь одной единственной позиции, — отметил Берденов.

Обвиняемый в лице нападавшего, как отмечает Руслан Берденов, не хотел работать добросовестно и отчитываться за выполнение работ в рамках договоренностей.

— Я требовал только одного — честности, открытости, прозрачности в исполнении обязательств. И весь конфликт имел исключительно профессиональный, служебный характер. Любые попытки перевести внимание общественности на якобы личные мотивы — про «ревность», «супругу» и прочие инсинуации — являются манипуляцией и враньем. Я не знаю его супругу, никогда не встречался с его семьёй, не был знаком с ними. Для меня он был лишь сотрудником, выполняющим (или, точнее, не выполняющим) свою работу. Это вся информация, которую я о нем имел, — заявил замакима.

Берденов прокомментировал заявление Жиембая, который утверждал, что если он в суде скажет, что аким Шымкента якобы нанял его как киллера, то Руслан Берденов его простит.

— В эти ложные показания сегодня начинают включать даже акима города. Это в очередной раз доказывает, что речь идет не о правде, а о грубой манипуляции, направленной на давление и подрыв репутации. Я категорически не подтверждаю и отвергаю подобные заявления. Хочу заявить четко: моя позиция не меняется. После завершения депутатской деятельности я продолжил служение своей стране, и последние три года своей жизни я посвятил именно этому. Я пришел в акимат по приглашению акима города, чтобы работать честно и открыто на благо города, решать реальные проблемы, помогать людям, — пишет Берденов.

По его словам, он пошел на выборы, чтобы менять свою страну в лучшую сторону.

— За мной стояло и стоит множество молодых людей, которые верят в перемены, верят в обновление, верят в страну. Это большая ответственность, и я её несу. Именно с этим же намерением я пришел и в акимат, чтобы продолжать служить во имя государства. Никакие спекуляции, никакие манипуляции, никакие ложные обвинения не собьют меня с моего пути. Я по-прежнему верю в честный, открытый и справедливый суд. Свыше 60 дробей от охотничьего ружья до сих пор находятся в моём теле. Это задокументированный факт. Некоторые голоса в публичном пространстве пытаются спекулировать на моём молчании и отсутствии в суде. Но если кто-то считает, что молчание означает согласие — это глубокое заблуждение. Я просто жду честного, открытого и справедливого суда, — резюмировал Берденов.

Напомним, в Шымкенте завершено первое судебное заседание по покушению на Руслана Берденова. Допрошен подсудимый и три свидетеля. Следующий процесс пройдет 13 августа.

Ранее сообщалось, что Берденов не участвовал в заседании, он проходит лечение в больнице Алматы.