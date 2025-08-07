Покушение на Руслана Берденова: в суде рассказали, как задержали нападавшего

Свидетелем на заседании выступил майор, инспектор полиции Жанарыс Айтпаев.

По его словам, вечером 21 апреля около 20:00 он находился на аллее вместе с другом. Примерно через 40–45 минут подъехал автомобиль, из которого вышел 30-летний Ернар Жиембай.

Жанарыс попрощался с другом и собирался уехать, как вдруг услышал выстрелы. Он увидел издалека, как Жиембай стреляет, а водитель автомобиля сбивает его, пытаясь обезвредить.

Все, по словам свидетеля, произошло в течение пяти минут. Жанарыс пробежал около 100 метров, повалил Жиембая на землю и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

После этого он передал задержанного прибывшим полицейским из акимата и уехал.

Судья уточнил у Жанарыса, отметил ли кто-нибудь в полиции его решительные действия, например, благодарственным письмом или грамотой. Майор ответил, что никакой благодарности официально пока не последовало.

Допрос свидетелей завершен.

Следующее судебное заседание состоится 13 августа в 10:00.

Напомним, сегодня в Шымкенте состоялось главное судебное разбирательство по делу о покушении на замакима города.

Руслан Берденов на заседание не явился — он находится на лечении в Алматы. По информации, его планируют повторно прооперировать.