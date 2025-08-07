РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:24, 06 Август 2025 | GMT +5

    Покушение на Руслана Берденова: в суде рассказали, как задержали нападавшего

    Первое судебное заседание по делу о покушении на замакима Шымкента завершилось. Допрошены три свидетеля. Со следующей недели заседания будут проходить дважды в неделю — по понедельникам и средам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Свидетелем на заседании выступил майор, инспектор полиции Жанарыс Айтпаев.

    По его словам, вечером 21 апреля около 20:00 он находился на аллее вместе с другом. Примерно через 40–45 минут подъехал автомобиль, из которого вышел 30-летний Ернар Жиембай.

    Жанарыс попрощался с другом и собирался уехать, как вдруг услышал выстрелы. Он увидел издалека, как Жиембай стреляет, а водитель автомобиля сбивает его, пытаясь обезвредить.

    Все, по словам свидетеля, произошло в течение пяти минут. Жанарыс пробежал около 100 метров, повалил Жиембая на землю и удерживал его до прибытия сотрудников полиции.

    После этого он передал задержанного прибывшим полицейским из акимата и уехал.

    Судья уточнил у Жанарыса, отметил ли кто-нибудь в полиции его решительные действия, например, благодарственным письмом или грамотой. Майор ответил, что никакой благодарности официально пока не последовало.

    Допрос свидетелей завершен.

    Следующее судебное заседание состоится 13 августа в 10:00.  

    Напомним, сегодня в Шымкенте состоялось главное судебное разбирательство по делу о покушении на замакима города.

    Руслан Берденов на заседание не явился — он находится на лечении в Алматы. По информации, его планируют повторно прооперировать.

    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
