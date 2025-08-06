Покушение на Руслана Берденова: подсудимый заявил о давлении и ревности

На текущем этапе допрос проходит подсудимый Ернар Жиембай. Он продолжает настаивать, что его заставляли написать заявление об уходе по собственному желанию под давлением, угрожая уголовным преследованием.

Кроме того, по его словам, причиной конфликта стала ревность. Супруга якобы часто ставила ему в пример Берденова, называя того «мускулистым, энергичным и перспективным». Сам Берденов, по утверждению Жиембая, проявлял внимание к его жене — «лайкал» ее публикации и оставлял лестные комментарии, а при личных беседах говорил: «Ты сам блатной, и жена у тебя красивая», что становилось поводом для ссор в семье.

Озвученную Жиембаем версию прокомментировал официальный представитель Руслана Берденова — Женыс Тыныбек. Он заявил, что, зная Берденова как отца четверых детей, не верит в то, что тот мог бы писать что-либо чужой жене.

После завершения допроса Жиембая, первым свидетелем по делу выступила фельдшер Арай Камытбекова. Она рассказала, что в момент преступления находилась поблизости — снимала видео для TikTok вместе с подругой — и видела Жиембая до нападения. По её словам, он выглядел подавленным. Затем она услышала выстрелы и бросилась к месту происшествия. Там, по ее показаниям, она услышала, как Жиембай сказал: «Убью!» и «Она же моя жена, из-за тебя мы разводимся». Позже она увидела, как Жиембая выводят с места преступления.

Руслан Берденов был в крови, у него были ранены рука и бок, Камытбекова оказала ему первую медицинскую помощь.

Напомним, в Шымкенте продолжается открытый судебный процесс по громкому делу о покушении на заместителя акима Руслана Берденова.

Суд проходит на государственном языке. Берденов не участвует в заседании, он проходит лечение в больнице Алматы.

Вооруженное нападение произошло 21 апреля, спустя два месяца после назначения Берденова на пост заместителя акима Шымкента.