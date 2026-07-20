Шанхайский вектор: как Казахстан встраивается в новые производственные цепочки

Рабочий визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай обозначил переход двустороннего сотрудничества с Китаем от сырьевой модели к развитию производственных и цифровых цепочек создания стоимости. Об этом пишет издание REAL DIGITAL , передает Kazinform.

Рабочий визит Касым-Жомарта Токаева в Шанхай 15–17 июля дал привычный набор заголовков: переговоры с Си Цзиньпином, выступление на Всемирной конференции по искусственному интеллекту WAIC 2026, более 70 коммерческих документов на сумму свыше 15 млрд долларов.

Последние двадцать лет Китай приходил в Казахстан прежде всего за нефтью, металлами, ураном и транзитом. В Шанхае отдельные направления сотрудничества сложились в наиболее полную на сегодня архитектуру совместной промышленной системы — от добычи сырья до вычислительной инфраструктуры. Собрать разрозненные отрасли в один связный пакет и вынести его на уровень Главы государства — самостоятельный результат: за таким предложением стоит выстроенная сверху стратегия. Астана предложила себя как инфраструктурную платформу новой экономики. Это другой уровень позиционирования, и именно он определяет значение визита сильнее, чем сумма контрактов.

Карта, которую предложил Казахстан, связная. Критические минералы питают аккумуляторное производство. Аккумуляторы идут в электромобили и системы хранения энергии. Энергетика обслуживает дата-центры. Дата-центры держат вычисления для ИИ. Логистические коридоры выводят продукцию на внешние рынки. Каждый элемент усиливает соседний.

Масштаб: что стоит за $15 млрд

По итогам инвестиционного круглого стола стороны подписали более 70 соглашений и меморандумов общей стоимостью свыше 15 млрд долларов — в сферах ИИ, цифровой инфраструктуры, транспорта, промышленности, энергетики и критических минералов. Публично Акорда показала 17 документов, которыми обменялись на президентском столе; полный реестр всех 70+ пока не раскрыт.

Расхождение в оценках стоит держать в уме. Euronews и перепечатавшие его издания указали сумму около 11,4 млрд евро (порядка 12,5 млрд долларов по курсу середины июля), тогда как Акорда сообщила о пакете свыше 15 млрд долларов — разница почти в пятую часть. Она объясняется, вероятно, разным составом учтенных документов, валютной конвертацией или временем публикации; полный реестр всех 70+ соглашений публично не раскрыт. Перед нами портфель договоренностей разной степени готовности.

В общую цифру обычно входят документы разного веса: инвестиционные соглашения, коммерческие контракты, меморандумы, рамочные договоренности, лицензии и планы совместной проработки. Между меморандумом и введенным в строй заводом лежит длинная цепочка — финансирование, площадка, разрешения, стройка, выход на мощность. Поэтому корректная формулировка звучит так: Казахстан сформировал китайский портфель проектов заявленной стоимостью свыше 15 млрд долларов. Его отдача проявится позже — в статистике освоенных инвестиций 2027–2029 годов.

Фон при этом прочный. По данным, приведенным президентом на встрече с Си Цзиньпином, двусторонняя торговля за прошлый год достигла рекордных 49 млрд долларов, накопленные китайские инвестиции — 30 млрд долларов, в стране работают более 8 500 компаний с китайским капиталом. Токаев назвал наступивший этап новым «золотым тридцатилетием» отношений; стороны подписали программу торгово-экономического сотрудничества до 2030 года.

Ось первая: от руды к аккумулятору

Самая содержательная встреча делового дня — переговоры с CATL, мировым лидером рынка тяговых аккумуляторов. Компания подтвердила готовность построить в Казахстане завод аккумуляторных батарей, который может стать первым производством такого масштаба в Центральной Азии. Международные агентства выделили именно этот проект как флагман всего пакета. Токаев предложил выстроить полный цикл — от переработки сырья до готовой продукции.

Вес этой готовности стоит оценивать трезво. Для CATL зарубежный завод — не дебют: у компании уже действуют производства в Германии и Венгрии, и Казахстан для неё становится очередным шагом глобальной экспансии. Для Казахстана же это первое подобное производство в регионе — асимметрия интересов, которую важно удерживать в переговорах о локализации.

Здесь и проходит граница между двумя моделями. «Аккумуляторный завод» может означать сборку модулей из импортных ячеек, а может — производство самих ячеек, катодных и анодных материалов, химическую переработку минералов. Экономическая ценность этих уровней отличается в разы. При сборочной модели Казахстан получает рабочие места и налоговую базу, но добавленная стоимость и технологии остаются у поставщика. Полный цикл — с переработкой сырья, производством материалов и инженерными компетенциями — закрепляет в стране саму отрасль, тогда как сборка оставляет лишь площадку.

Именно поэтому ключевые параметры важнее самого факта договорённости: мощность завода, объем инвестиций, доля локальных компонентов, источники сырья, глубина переработки и то, появится ли в стране собственная инженерная команда. Пока публично не названо ничего из этого — речь идет о готовности и рассмотрении. От того, каким будет ответ на эти вопросы, зависит, станет ли завод CATL точкой входа Казахстана в мировую аккумуляторную промышленность или очередной сборочной линией на импортных компонентах.

Ось вторая: энергия как узкое место

Вычислительный слой Казахстан строит уже сейчас — правда, на нескольких технологических базах сразу. Проект Data Center Valley под Экибастузом развивается прежде всего с американской Firebird при поддержке NVIDIA (первая очередь на 125 МВт запланирована на 2027 год), а китайские инвестиции и операторы присоединяются к этому контуру отдельными соглашениями. Уже эта конфигурация показывает: в критической инфраструктуре Казахстан работает сразу с несколькими поставщиками — что снижает зависимость.

Но общая рамка для всех ЦОДов одна — энергия. Дата-центры, металлургия, аккумуляторные и электромобильные производства требуют устойчивой генерации и сетей. Часть ответа Астана дала заранее: на переговорах с China Communications Construction Company согласована совместная разработка гидроаккумулирующей станции на 600 МВт в долине Каргалы. ГАЭС сглаживает пики и балансирует систему, однако новой первичной генерации не добавляет — она перераспределяет уже имеющуюся мощность. Без опережающего ввода новых источников (ТЭС, ВИЭ, перспективная АЭС) заявленные проекты начнут конкурировать за одну и ту же энергию.

Система с обратной связью

Проекты Шанхая связаны не только логикой цепочки, но и общими дефицитами. Завод CATL требует переработки сырья. Переработка требует энергии. Энергия требует сетей. Сети требуют цифрового управления. Дата-центры требуют ускорителей и международной логистики. Каждый новый проект повышает нагрузку на соседний.

Отсюда неочевидный вывод. Раньше казахстанским проектам чаще всего не хватало денег; теперь ограничителем становится инфраструктура — генерация, сети, каналы связи, доступ к оборудованию. Получается парадокс: чем успешнее реализуются новые проекты, тем быстрее они начинают предъявлять требования друг к другу. Заявленный инвестиционный интерес уже велик — вопрос в том, выдержит ли его физическая основа.

Ось третья: цифровой транзит вместо просто маршрута

Транспорт остается несущей темой. По словам президента, через Казахстан проходят 13 международных коридоров, около 85% железнодорожного транзита между Китаем и Европой идет по территории страны, а за 15 лет в инфраструктуру вложено более 35 млрд долларов. Новый элемент — платформа Smart Cargo, единое цифровое окно для таможни, логистики и данных о движении грузов. Замысел прикладной: страна переходит от продажи географии к продаже качества управления маршрутом.

Географическое положение изменить невозможно. Качество цифрового управления — можно, и именно оно постепенно становится главным конкурентным преимуществом транспортных коридоров. Конкуренция здесь обостряется: Средний коридор соперничает с северным маршрутом через Россию и южным через Турцию, и сквозная цифровая логистика может стать тем множителем, который дает преимущество. Эффект появится при одном условии — совместимости данных и документов со всеми участниками Среднего коридора, от каспийских портов до европейского плеча.

Ось четвертая: дипломатическая ставка на глобальное управление ИИ

На конференции Токаев говорил не только языком инвестиций. По сообщению Синьхуа, 16 июля 29 стран, включая Казахстан, подписали соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ (WAICO) и вошли в число её учредителей; организация заявлена как межправительственная со штаб-квартирой в Шанхае, на церемонии присутствовал генеральный секретарь ООН. На следующий день, 17 июля, на открытии WAIC Токаев предложил провести в Астане первое заседание организации и разместить региональное представительство по Центральной Азии, объявить 2027-й Годом совместных инициатив Казахстана и Китая в сфере ИИ, а в Алматы открыть Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений при ЭСКАТО ООН.

Для Казахстана это одна из наиболее реалистичных стратегий участия в мировой ИИ-повестке. Конкурировать с США и Китаем в создании базовых моделей или производстве чипов страна не может. Стать площадкой, где согласуются правила, тестируются решения и обучаются кадры, — задача выполнимая. Ключевая тонкость: дипломатический статус работает только поверх собственных компетенций. Представительство международного института даёт трибуну; влияние на стандарты даёт вычислительная база и исследовательская школа, которые ещё предстоит построить.

Расчет здесь тонкий: не претендуя на то, чего у страны нет, Казахстан застолбил роль, которую реально может занять, — и сделал это первым в регионе, войдя в учредители до того, как места распределят другие.

Отдельные элементы технологической локализации обозначены уже в подписанных меморандумах. Казахстанская сторона и китайский автопроизводитель BYD намерены проработать голосовой интерфейс с поддержкой казахского языка в мультимедийной системе автомобилей, а также сотрудничество в силовой электронике и полупроводниках. Потенциально это выводит партнерство за пределы автомобильной сборки, однако глубина локализации пока не определена: публично не сообщается, где будут разрабатываться технологии, кому они будут принадлежать и появится ли в Казахстане собственная инженерная команда.

Почему Китай идет на это сейчас

Для Китая такая модель тоже логична. На фоне замедления внутреннего спроса китайские компании все чаще выходят на внешние рынки не только с готовыми товарами, но и с производственными мощностями, цифровыми платформами и технологическими стандартами. Казахстан становится одной из первых площадок, где такую модель можно развернуть комплексно: рядом с рынком, с ресурсами и транзитным выходом на Европу.

Где проходит граница успеха

Почти каждое преимущество, предложенное в Шанхае, двойственно по природе. Дешевая энергия может стать основой вычислительной экономики или остаться дешёвым ресурсом для чужих дата-центров. Минералы могут запустить глубокую переработку или увеличить сырьевой экспорт. Локализация автопрома может вырасти в отрасль или остаться отвёрточной сборкой. Китайские цифровые платформы могут ускорить модернизацию и одновременно усилить зависимость от одного поставщика — особенно чувствительную в государственных данных и критической инфраструктуре, где противовесом служит многосторонность.

Отсюда повестка следующего этапа, уже после президентского визита. По промышленным проектам это измеримые обязательства: доля местных компонентов, инженерные рабочие места, исследовательские (R& D) подразделения, экспортная квота. По дата-центрам и облакам — хранение чувствительных данных внутри страны, независимый аудит, совместимость решений разных вендоров. По минералам — запрет ограничиваться добычей. По транспорту — подтверждённая грузовая база помимо проектной мощности терминалов. Сила Казахстана в этих переговорах прямо зависит от того, удастся ли конвертировать ресурсы и географию в условия контракта.

Как мерить результат

Чтобы шанхайский портфель не растворился в следующих форумах, через год стоит смотреть на пять групп показателей: сколько капитала фактически поступило; сколько объектов начали и достроили; какая доля стоимости создаётся внутри страны; появились ли исследовательские центры и переданные компетенции; какая часть продукции идет на экспорт.

Число подписанных соглашений — промежуточный результат. Настоящий итог Шанхая проявится в структуре экономики. Казахстан заявил переход от поставщика ресурсов к участнику производственных цепочек, и закрепление этой роли проверяется одним показателем: какая часть новой стоимости будет создаваться внутри страны. Но сама постановка задачи — зайти в китайскую экономику полноправным участником производственных цепочек — уже показывает зрелость стратегического замысла. Если к концу десятилетия к сырьевому экспорту добавятся аккумуляторы, вычислительные услуги, инженерные решения и продукция глубокой переработки, шанхайский визит можно будет считать одной из отправных точек новой индустриализации.

О том, что мировые СМИ написали о визите Токаева в Шанхай, можете прочитать по ссылке.