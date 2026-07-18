ИИ, соглашения на $15 млрд и беспилотные авто: что мировые СМИ написали о визите Токаева в Шанхай

Завершился визит Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Шанхай, где он принял участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту и провел переговоры с Председателем КНР Си Цзиньпином. Визит и достигнутые договоренности осветили не менее 42 СМИ Европы, Азии, США, России и других стран СНГ, передает корреспондент агентства Kazinform.

Агентство Reuters выпустило два развернутых аналитических материала о Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае. В одном из них сообщается, что Казахстан стал единственной страной, присоединившейся одновременно к американской инициативе AI Opportunity Statement и созданной Китаем Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Касым-Жомарт Токаев также назван среди ключевых зарубежных участников конференции наряду с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и Премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном.

В материале Financial Times отмечается, что во время встречи с Касым-Жомартом Токаевым Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться с Казахстаном технологиями цифровой экономики и искусственного интеллекта для содействия цифровой трансформации страны. Издание также сообщило о создании Всемирной организации по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта, к которой присоединились около 30 государств.

Си Цзиньпин приветствует «новый уровень» отношений: Китай и Казахстан подписали соглашения на 11,4 млрд евро - Euronews

В публикации Euronews говорится о подписании между Казахстаном и Китаем более 70 коммерческих соглашений на сумму свыше 13 млрд долларов, или 11,4 млрд евро. Среди них — договоренности о строительстве первого в Центральной Азии завода по производству аккумуляторов совместно с компанией CATL, гидроаккумулирующей электростанции в Алматинской области и многофункционального терминала в порту Курык.

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Издание также привело данные о товарообороте между странами, который достиг 49 млрд долларов, и китайских инвестициях в Казахстан, превысивших 30 млрд долларов. Отдельно Euronews рассказало о развитии платформы Smart Cargo, города Алатау и принятии дорожной карты торгово-экономического сотрудничества на 2027–2030 годы.

Italian.people: Встреча Си Цзиньпина с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым

Итальянское издание сообщило о переговорах Токаева и Си Цзиньпина в Шанхае. В материале говорится о намерении двух стран укреплять взаимодействие в торговле, электронной коммерции, энергетике, добыче минеральных ресурсов и транспортной сфере, в том числе за счет увеличения количества прямых авиарейсов.

NHK: Выступление Си Цзиньпина свидетельствует о стремлении Китая лидировать в сфере ИИ

Японский телеканал NHK сообщил, что соглашение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта подписали 29 государств, включая Казахстан. Штаб-квартиру новой организации планируется разместить в Шанхае.

Как отметило NHK, Китай намерен объединить международное сообщество для развития ИИ и формирования правил использования этой технологии.

«Анадолу»: Казахстан готов сотрудничать с партнерами в сфере ИИ ради поддержания мира

Турецкое агентство «Анадолу» выпустило большой материал о выступлении Токаева на Всемирной конференции по искусственному интеллекту. В нем подробно изложены предложения провести в Астане первое заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ, разместить в Казахстане ее региональное представительство для Центральной Азии и запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост».

Агентство также рассказало об инициативе создать постоянную международную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики ИИ, а под эгидой новой организации — сеть школ, исследовательских центров и академических партнерств. В публикации упоминаются планы открыть в Алматы Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений при ЭСКАТО ООН и объявить следующий год Годом совместных инициатив Казахстана и Китая в сфере ИИ.

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Baird Maritime: Китайская компания построит мультимодальный хаб в казахстанском порту Курык

Австралийское отраслевое издание Baird Maritime посвятило отдельный материал проекту китайской Guoyou Materials Industry Group. Компания планирует построить в порту Курык мультимодальный транспортный комплекс, который свяжет маршруты между Европой, Центральной Азией и другими регионами Азии.

После завершения первого этапа пропускная способность комплекса должна составить 15 млн тонн грузов в год. В публикации отмечается, что проект позволит расширить экспортные и транзитные возможности Казахстана и усилить значение порта Курык на Транскаспийском международном транспортном маршруте.

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Как визит Токаева освещали китайские СМИ

China Daily: Си Цзиньпин призвал укреплять отношения с Казахстаном

В публикации China Daily говорится о встрече Касым-Жомарта Токаева и Си Цзиньпина в Шанхае. Китайский лидер предложил укрепить сопряжение стратегий развития двух стран, расширить торговлю, в том числе трансграничную электронную коммерцию, и ускорить реализацию совместных проектов.

Среди перспективных направлений издание назвало энергетику, добычу минеральных ресурсов, международные автомобильные перевозки и увеличение количества прямых авиарейсов. Отдельно приводится заявление Си Цзиньпина о готовности Китая делиться с Казахстаном технологиями цифровой экономики и искусственного интеллекта.

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Global Times: Baidu изучит возможность запуска беспилотных автомобилей в Казахстане

Global Times сообщил о подписании меморандума между сервисом автономных такси Apollo Go китайской компании Baidu и Turlov Private Holding. Стороны изучат возможность внедрения технологий и сервисов беспилотного транспорта в Казахстане. Соглашение было заключено на полях Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

По данным издания, в случае реализации проекта Казахстан станет первой страной Центральной Азии, на рынок которой выйдет китайская компания в сфере автономного вождения. На момент публикации беспилотные автомобили Apollo Go работали в 27 городах, а общее количество поездок сервиса превысило 22 млн.

CGTN: Президент Казахстана прибыл в Шанхай для участия во Всемирной конференции по ИИ

Китайский телеканал CGTN подготовил отдельный материал о прибытии Токаева в Шанхай. В нем Казахстан представлен как страна, которая увеличивает инвестиции в искусственный интеллект и намерена стать одним из ведущих технологических центров Центральной Азии.

Телеканал рассказал об объявлении 2026 года Годом искусственного интеллекта и цифрового развития, создании профильного министерства, принятии закона об ИИ и планах по развитию вычислительной инфраструктуры. Среди основных проектов CGTN выделил Data Center Valley, который должен привлечь в Казахстан международные технологические компании и инвестиции.

«Синьхуа»: Си Цзиньпин встретился с Президентом Казахстана

Агентство «Синьхуа» подробно рассказало о переговорах Токаева и Си Цзиньпина. В публикации отмечается, что стороны договорились укреплять стратегическое партнерство и повышать уровень практического сотрудничества между Казахстаном и Китаем.

Среди основных направлений названы трансграничная электронная торговля, энергетика, добыча минеральных ресурсов, прямое авиасообщение и международные автомобильные перевозки. Агентство также привело заявление Си Цзиньпина о готовности Китая передавать Казахстану технологии в сфере цифровой экономики и ИИ.

Как визит Президента освещали СМИ стран СНГ

«Интерфакс»: Токаев выступил за создание глобальной экспертной платформы по регулированию ИИ

Российский «Интерфакс» сообщил о предложении Токаева создать постоянную международную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики искусственного интеллекта. Инициатива была озвучена во время выступления на Всемирной конференции по ИИ в Шанхае.

Издание также рассказало о предложении сформировать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. В публикации отмечается необходимость развивать у молодого поколения цифровые навыки, критическое мышление и ответственное отношение к технологиям.

АЗЕРТАДЖ: Токаев предложил создать единое цифровое транспортное пространство Евразии

Азербайджанское агентство АЗЕРТАДЖ сообщило о планах Казахстана стать ключевым транспортно-логистическим узлом, соединяющим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. В публикации приводятся данные о 13 международных транспортных коридорах, проходящих через страну, и 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой, осуществляемых через Казахстан.

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Агентство также рассказало о платформе Smart Cargo, которая должна объединить таможенные, логистические и коммерческие услуги в едином цифровом окне. Ее внедрение рассматривается как основа для формирования общего цифрового транспортного пространства Евразии.

Fergana: Казахстан и Китай подписали в Шанхае соглашения на сумму свыше 15 млрд долларов

Узбекское издание Fergana сообщил о подписании более 70 коммерческих соглашений в сферах искусственного интеллекта, цифровизации, транспорта, машиностроения, финансов, сельского хозяйства и логистики. Среди приоритетных направлений названы Data Center Valley в Экибастузе, развитие города Алатау и проекты по переработке критически важных минералов.

В публикации также перечислены соглашения с Huawei, Geely, Li Auto и другими китайскими компаниями. Они предусматривают развитие инфраструктуры для электромобилей, производство автомобилей в Казахстане, строительство терминала в порту Курык, создание проектов в сфере робототехники, телекоммуникаций, образования и искусственного интеллекта.