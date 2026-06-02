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    Сфера услуг лидирует по числу случаев скрытого травматизма в Казахстане

    В Казахстане с начала года выявлено 39 фактов сокрытия производственного травматизма работодателями. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    травматизм
    Коллаж: Kazinform / Freepik / Pexels

    По словам министра, сокрытие несчастных случаев на производстве остается одной из проблем, влияющих на безопасность труда. Это позволяет работодателям уходить от ответственности, а пострадавшие работники лишаются социальных гарантий и положенных выплат.

    — По состоянию на 1 мая 2026 года в Казахстане фактов сокрытия травматизма работодателями составляет 39 случаев, — сообщил Аскарбек Ертаев.

    Наибольшее количество фактов скрытого травматизма в разрезе отраслей экономики зафиксированы в сфере оказания услуг — 18 случаев, в обрабатывающей и в строительной сфере по пять случаев.

    Среди регионов лидирует Атырауская область, где зарегистрировано 10 случаев сокрытия производственного травматизма. В Астане выявлено семь таких фактов, в Акмолинской области — шесть.

    Мы также писали о том, что в Казахстане во вредных и опасных условиях труда заняты 479 тысяч человек.
    Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

    Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.

    Минтруда и соцзащиты РК Правительство РК Производственный травматизм
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор