Сфера услуг лидирует по числу случаев скрытого травматизма в Казахстане

В Казахстане с начала года выявлено 39 фактов сокрытия производственного травматизма работодателями. Об этом на заседании Правительства сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра, сокрытие несчастных случаев на производстве остается одной из проблем, влияющих на безопасность труда. Это позволяет работодателям уходить от ответственности, а пострадавшие работники лишаются социальных гарантий и положенных выплат.

— По состоянию на 1 мая 2026 года в Казахстане фактов сокрытия травматизма работодателями составляет 39 случаев, — сообщил Аскарбек Ертаев.

Наибольшее количество фактов скрытого травматизма в разрезе отраслей экономики зафиксированы в сфере оказания услуг — 18 случаев, в обрабатывающей и в строительной сфере по пять случаев.

Среди регионов лидирует Атырауская область, где зарегистрировано 10 случаев сокрытия производственного травматизма. В Астане выявлено семь таких фактов, в Акмолинской области — шесть.

Мы также писали о том, что в Казахстане во вредных и опасных условиях труда заняты 479 тысяч человек.

Напомним, в Астане с начала года 13 работников пострадали в результате несчастных случаев на производстве, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

Ранее сообщалось, что рабочий погиб на производстве в Павлодарской области.