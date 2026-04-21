Рабочий погиб на производстве в Павлодарской области
20 апреля 2026 года при выполнении работ по дроблению металла на Аксуском заводе ферросплавов произошел несчастный случай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу завода.
Разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование.
Руководство АО ТНК «Казхром» выразило соболезнования семье и родным погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь.
В марте этого года несчастный случай произошел на руднике в Акмолинской области. В шахте рудника в поселке Бестобе Акмолинской области было обнаружено тело мужчины, предположительно «черного старателя».