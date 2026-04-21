телерадиокомплекс президента РК
    14:17, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Рабочий погиб на производстве в Павлодарской области

    20 апреля 2026 года при выполнении работ по дроблению металла на Аксуском заводе ферросплавов произошел несчастный случай, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу завода.

    Рабочий погиб
    Фото: Kazinform

    Разбивщик получил травмы, несовместимые с жизнью. О происшествии сообщено в государственные органы, начато расследование.

    Руководство АО ТНК «Казхром» выразило соболезнования семье и родным погибшего. Компания окажет семье необходимую помощь.

    В марте этого года несчастный случай произошел на руднике в Акмолинской области. В шахте рудника в поселке Бестобе Акмолинской области было обнаружено тело мужчины, предположительно «черного старателя».

    Динара Жусупбекова
