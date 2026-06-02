479 тысяч человек заняты на вредных и опасных работах в Казахстане

В Казахстане во вредных и опасных условиях труда заняты 479 тысяч человек. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения Аскарбек Ертаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день, в Казахстане численность работников, занятых во вредных и опасных условиях труда, составляет 479 тысяч человек. В разрезе отраслей экономики 61% работников, занятых на этих работах, приходится на сферу промышленности. В отрасли снабжение электроэнергией, газом работают 40 тысяч работников или 8,5% от общего числа занятых на вредных работах, — сказал министр на заседании Правительства.

Наибольшее число работников, занятых во вредных условиях труда, сосредоточено в Карагандинской области — 84 тыс. человек. Далее следуют Павлодарская область — 57 тыс., Мангистауская область — 43 тыс. и Восточно-Казахстанская область — 43 тыс. работников.

Ранее сообщалось, что травматизм на производстве в Казахстане сокращается третий год подряд. Также стали известны основные причины производственного травматизма и меры по его предотвращению.

Напомним, в Астане в 2025 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 54 работника, из них 16 человек погибли, 38 получили тяжелые травмы.