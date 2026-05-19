Сколько человек пострадали на производстве в Астане с начала года

В Астане в 2025 году в результате несчастных случаев на производстве пострадали 54 работника. Из них 16 человек погибли, 38 получили тяжелые травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

За истекший период текущего года ситуация также остается напряженной — зарегистрировано 13 пострадавших работников, включая 3 смертельных и 10 тяжелых несчастных случаев.

Особое внимание в ведомстве уделяют строительной отрасли, где фиксируется наибольшее число трагических инцидентов.

— В 2025 году из 16 смертельных случаев 9 произошли именно на строительных объектах. Это говорит о том, что строительная отрасль остается наиболее травмоопасной и требует усиленного контроля со стороны всех участников процесса, — сообщил руководитель департамента государственной инспекции труда по городу Астане Ерлан Исмагулов на пресс-конференции в СЦК в Астане

По его словам, в ходе расследований также выявляются грубые нарушения трудового законодательства, включая допуск работников без официального оформления.

— В семи случаях пострадавшие были привлечены к работе без заключения трудовых договоров. Подобные факты не только нарушают закон, но и фактически лишают работников базовых гарантий защиты, — подчеркнул он.

Отдельно в департаменте обращают внимание на проблему отсутствия обязательного страхования работников от несчастных случаев.

— При расследовании выявляются факты отсутствия у работодателей договора об обязательном страховании работников от несчастных случаев, что лишает семьи пострадавших предусмотренных законом социальных гарантий. Это одна из системных проблем, которую необходимо устранять на уровне работодателей и подрядных организаций, — добавил руководитель департамента Ерлан Исмагулов.

Напомним, в начале мая в Усть-Каменогорске на территории металлургической площадки ТОО «Казцинк» произошла нештатная ситуация, в результате которой погибли два человека и еще пятеро получили травмы.