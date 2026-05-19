Неисправное оборудование и слабый контроль: почему происходят травмы на производстве

Озвучены основные причины производственного травматизма и меры по его предотвращению, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам руководителя департамента государственной инспекции труда по городу Астана Ерлана Исмагулова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, ключевыми факторами несчастных случаев на производстве остаются неудовлетворительная организация работ, недостаточный уровень обучения работников по вопросам безопасности и охраны труда, а также нарушения требований при эксплуатации специальной техники и использование неисправного оборудования.

Также подчеркивается, что перечисленные факторы в совокупности создают предпосылки для возникновения несчастных случаев на производстве.

В рамках профилактики работодателям рекомендовано усилить внутренний контроль за соблюдением требований охраны труда, в том числе через службы безопасности и охраны труда.

— Работодателю необходимо осуществлять внутренний контроль службы безопасности и охраны труда, выявлять нарушения по технике безопасности, отстранять работников за нарушение техники безопасности, применять меры взыскания, — подчеркнул Исмагулов.

По его словам, такие меры, предусмотренные Трудовым кодексом, позволяют снизить риск несчастных случаев на производстве.

Ранее предприятия в Костанайской области оштрафовали на 6,3 млн тенге.