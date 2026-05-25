Травматизм на производстве в Казахстане сокращается третий год подряд

В Казахстане в 2025 году зарегистрировано 2328 несчастных случаев на производстве, что подтверждает продолжение тенденции к снижению уровня производственного травматизма в стране, передает корреспондент агентства Kazinform.

Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 2471 случай, а в 2023 году — 2670. Таким образом, динамика последних лет указывает на постепенное сокращение числа пострадавших на рабочих местах.

Среди пострадавших в 2025 году доля женщин составила 19,9%. В результате групповых несчастных случаев травмы получили 250 человек. Также зафиксировано 408 случаев профессиональных заболеваний и 23 случая отравлений, связанных с производственными условиями.

По характеру полученных травм наиболее распространенными стали закрытые переломы — 591 случай. Далее следуют поверхностные травмы (450 случаев), повреждения от сотрясений и травмы внутренних органов (264 случая), прочие переломы, включая вывихи и смещения (182 случая), открытые переломы (133 случая), а также термические ожоги (127 случаев).

Основная часть пострадавших пришлась на крупные и средние предприятия — 1941 человек. На малых предприятиях травмы получили 387 работников, что значительно меньше по абсолютным показателям.

Региональный анализ показывает существенную дифференциацию уровня производственного травматизма. Лидерами по числу несчастных случаев стали Восточно-Казахстанская область (287 случаев), Карагандинская область (277), область Улытау (252), город Алматы (168), Павлодарская область (150), город Астана (138) и Актюбинская область (134). Наименьшие показатели зафиксированы в Шымкенте (24 случая) и области Жетысу (40 случаев).

Ранее сообщалось, о причинах производственного травматизма в Астане.