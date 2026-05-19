Отсутствие инструктажей и «дикие бригады»: в Астане выявили системные нарушения на стройках

По итогам 2025 года к административной ответственности привлечены 43 работодателя на общую сумму 6,8 млн тенге. За истекший период текущего года наказано еще 31 предприятие на сумму 3,9 млн тенге.

В департаменте государственной инспекции труда отмечают, что, несмотря на принимаемые меры, в строительной сфере сохраняется системный характер нарушений, особенно среди субподрядных организаций.

Среди наиболее распространенных нарушений — отсутствие служб охраны труда, непроведение обязательных инструктажей, отсутствие средств индивидуальной защиты и привлечение неквалифицированных работников.

— Наиболее часто нарушения допускаются субподрядными организациями. Речь идет не только о формальных требованиях, но и о реальной безопасности людей, которые ежедневно выходят на строительные площадки, — отметил руководитель департамента государственной инспекции труда по городу Астана Ерлан Исмагулов.

Он также подчеркнул, что ключевыми причинами несчастных случаев остаются организационные и человеческие факторы.

— Анализ причин показывает, что основными факторами являются неудовлетворительная организация производства работ, недостаточный уровень обучения по вопросам безопасности и охраны труда, а также нарушения при эксплуатации специальной техники и использование неисправного оборудования. Все это в совокупности приводит к росту травматизма, — сказал он.

В целях профилактики департамент проводит выездные проверки совместно с прокуратурой и профсоюзными организациями. В текущем году проведено 20 выездов, охвачено более 1 870 работников.

Также в столице усиливается система оперативного реагирования через WhatsApp-чат службы IKomek (109), куда поступает информация о несчастных случаях. По словам спикера, это позволяет оперативно выезжать на место происшествия и снижать риски сокрытия инцидентов.

