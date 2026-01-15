РУ
    12:54, 15 Январь 2026 | GMT +5

    Сфера образования возглавила антирейтинг трудовых жалоб в Туркестанской области

    Сфера образования оказалась главным источником трудовых конфликтов в регионе. Почти семь из десяти жалоб, поступивших в органы трудовой инспекции, касаются школ и других учебных заведений, передает корреспондент агентства Kazinform.

    жалобы и коллективные обращения
    Фото: Kazinform

    По итогам прошлого года на шести предприятиях Туркестанской области выявили задолженность по заработной плате перед 4 890 работниками. Общая сумма долга составила 454,7 млн тенге. В департаменте Комитета государственной инспекции труда сообщили, что к концу года задолженность была полностью погашена.

    При этом проблема остается актуальной. Сейчас еще по одному учреждению зафиксирована задолженность по зарплате в размере 101,2 млн тенге. Руководителю организации выданы предписания, применены административные меры.

    Всего за год в департамент поступило 2 958 обращений от граждан. Из них рассмотрено 2 073, проведено 350 проверок. В результате выявлено 746 нарушений трудового законодательства.

    — По итогам проверок на организации наложены штрафы на сумму 35,3 млн тенге, из которых 31,5 млн уже взыскано, — сообщил руководитель департамента Амангельды Алиш.

    Структура жалоб указывает на системные перекосы. Большинство обращений — 67% — касались государственных органов, еще 33 % пришлись на частный сектор.

    Отраслевая статистика выглядит еще более показательной:

    • 68 процентов жалоб поступили из сферы образования;
    • 12 процентов — из здравоохранения;
    • 8 процентов — из других государственных учреждений;
    • 2 процента — из социальной сферы;
    • 10 процентов — из прочих отраслей.

    Помимо финансовых и административных нарушений, тревогу вызывает ситуация с охраной труда. В прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано 104 уведомления о происшествиях, связанных с производственным травматизмом. После проверок 48 сообщений были сняты с контроля как не подлежащие расследованию.

    Тем не менее официальная статистика остается тяжелой. За отчетный период в области произошло 50 производственных несчастных случаев. В результате пострадали 57 человек, еще 8 погибли.

    Ранее сообщалось, что почти половина средств, прошедших через госструктуры Туркестанской области, оказалась использована с нарушениями. Аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге.

    Туркестанская область Регионы Казахстана Образование Жалобы
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
