Сфера образования возглавила антирейтинг трудовых жалоб в Туркестанской области

По итогам прошлого года на шести предприятиях Туркестанской области выявили задолженность по заработной плате перед 4 890 работниками. Общая сумма долга составила 454,7 млн тенге. В департаменте Комитета государственной инспекции труда сообщили, что к концу года задолженность была полностью погашена.

При этом проблема остается актуальной. Сейчас еще по одному учреждению зафиксирована задолженность по зарплате в размере 101,2 млн тенге. Руководителю организации выданы предписания, применены административные меры.

Всего за год в департамент поступило 2 958 обращений от граждан. Из них рассмотрено 2 073, проведено 350 проверок. В результате выявлено 746 нарушений трудового законодательства.

— По итогам проверок на организации наложены штрафы на сумму 35,3 млн тенге, из которых 31,5 млн уже взыскано, — сообщил руководитель департамента Амангельды Алиш.

Структура жалоб указывает на системные перекосы. Большинство обращений — 67% — касались государственных органов, еще 33 % пришлись на частный сектор.

Отраслевая статистика выглядит еще более показательной:

68 процентов жалоб поступили из сферы образования;

12 процентов — из здравоохранения;

8 процентов — из других государственных учреждений;

2 процента — из социальной сферы;

10 процентов — из прочих отраслей.

Помимо финансовых и административных нарушений, тревогу вызывает ситуация с охраной труда. В прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано 104 уведомления о происшествиях, связанных с производственным травматизмом. После проверок 48 сообщений были сняты с контроля как не подлежащие расследованию.

Тем не менее официальная статистика остается тяжелой. За отчетный период в области произошло 50 производственных несчастных случаев. В результате пострадали 57 человек, еще 8 погибли.

Ранее сообщалось, что почти половина средств, прошедших через госструктуры Туркестанской области, оказалась использована с нарушениями. Аудит выявил нарушения на 297 млрд тенге.